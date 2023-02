El compositor y cantante colombiano Carlos Vives retorna a sus orígenes artísticos en la actuación para protagonizar desde hoy por la plataforma Disney+ la serie “El club de los graves” donde metido en la piel de un profesor de música lleva a la ficción una pelea propia que, describe, “tiene que ver con valorar la música local dentro de una industria que siempre trata de uniformarnos”.

Desde Bogotá, sede de una nueva historia centrada en una academia de música para jóvenes, Vives considera que pese a que su personaje promueve las músicas colombianas entre el alumnado, “estamos contando una historia universal”.

“Los colombianos no somos los únicos que tenemos músicas originales que luchan por no desaparecer en una industria que cada vez quiere uniformarte más y que solamente promueve lo que tiene éxito en otras partes”, reflexiona el artista durante una entrevista con Télam.

En “El club de los graves”, el hacedor de éxitos como “La gota fría”, “La tierra del olvido”, “La bicicleta”, “Voy a olvidarme de mí” y “El amor de mi tierra”, por citar apenas algunos, encarna a Amaranto Molina, un profesor de música que llega para alterar las normas académicas del lugar dirigido por Eduardo Kramer (Julián Arango) quien cada año elige a cinco alumnos -apodados “Los Agudos”- para integrar la Teen Band del colegio.

A cargo de “Los Graves”, Molina no solamente permite que ese elenco de jóvenes despliegue su creatividad sino que lo haga a partir de ritmos y estilos ligados a la tradición sonora colombiana.

“Siento que vuelvo a la actuación porque me convocaron para hacer de este profesor y, por ejemplo, no para asumir al rector que como tuvo un éxito en el pop solo ve la música desde ese punto de vista”, confiesa el productor nacido hace 61 años en Santa Marta, en el norte de Colombia sobre el Mar Caribe.

En esa observación, Vives considera que el personaje asumido por Arango “no considera que la música de raíz pueda aportarle algo al sello discográfico que patrocina el colegio de la historia y por su educación y su forma de ser es un poquito despectivo con todo lo que tenga que ver con las regiones, con las músicas de origen, con las culturas del Pacífico, las andinas y del Caribe que le producen escozor y picazón”.

Además de la dupla Vives-Arango, la ficción estudiantil y musical enfrenta a jóvenes “Agudos” como Raphaelo (Gregorio Umaña), Roxana (Manuela Duque), Cami (Salomé Camargo) y Dardo (Juan Camilo González) y “Graves”, entre quienes se cuentan, Pa-Pi-Yón (Kevin Bury), Amalia (Elena Vives), Romario (Brainer Gamboa), Lala (María Fernanda Marín), Martina (Catalina Polo) y Panchito (Juan Diego Panadero).

Varios integrantes del staff compartieron versiones en vivo de las canciones “Tumbando Muros” y “Cantando” durante la premiere de anoche en el Gimnasio Moderno de la capital colombiana para anunciar el estreno en Disney+ y el lanzamiento del álbum con el repertorio original de los temas que pueblan la trama.

El intérprete que como actor estuvo desde 1982 en tiras colombianas y puertorriqueñas, apunta que “trabajé hasta casi el 2000 en televisión y teatro y ese mundo –cuando grababa dos telenovelas al año- era mi familia”.

“Por eso –agrega Carlos- para mí volver me puso muy temeroso al principio por tratar de entender que muchas cosas habían cambiado desde esa época, pero una vez que fui entrando en confianza, me di cuenta lo que amaba hacer esto desde cuandoempecé a actuar y tener mis guiones en el escritorio y empecé a vivir eso otra vez y me dí cuenta que me llenaba profundamente la vida”.

Télam: ¿El entusiasmo que te genera “El club de los graves” te lleva a pensar en una continuidad actoral?

Carlos Vives: Yo creo que esta serie es algo que tiene mucho kilometraje, entonces por supuesto me veo en otras temporadas siguiendo ese camino de la gente joven que quiere hacer música, que sueña con estar en la música, pero que además sueña con ser exitosa y tiene que encontrar ese camino de ser originales para poder lograrlo seriamente. Me parece necesario seguir contando esta experiencia de preguntarse siempre por qué yo quiero cantar, por qué yo quiero ser músico, por qué yo quiero ser actor, por qué yo quiero ser artista, especialmente en lugares como los nuestros donde hay músicas muy valiosas que no merecen quedarse con solo el título de folclore, sino que merecen crecer e ir hacia adelante. Y entonces siento hay muchas otras historias con las que puedo llamar la atención, poder estar allí, por supuesto, y seguirlas contando.

T: ¿El hecho de que este personaje dialogue con tu propia búsqueda como artista y como difusor es lo que te liga a la serie?

CV: Fue un proceso muy interesante porque el equipo de Disney está muy conectado con las cosas que me pasaron cuando yo comenzaba y proponía estas cosas nuevas a una industria que no estaba acostumbrada entonces a esas innovaciones. Y siento que “En el club de los graves” hay como un mensaje muy universal porque en Colombia no somos los únicos que tenemos músicas originales que luchan por no desaparecer en una industria que cada vez quiere uniformarte más, sí y que solamente promueve lo que tiene éxito en otras partes.

T: ¿Será otra manera de demostrar que las singularidades de las culturas nativas son atractivas?

CV: Sí, son valiosas porque al final nuestra industria es la creatividad y la creatividad está en gran parte en la identidad. Yo creo que la identidad mejora la creatividad y vivimos en una industria del entretenimiento donde la creatividad de las historias nuestras empiezan a ser llamativas. Esas historias están en los libros, están en las grandes plumas nuestras, pero no se han llevado tan así a la televisión, a los animados, a las series, a los nuevos lenguajes y siento que ahí hay una mina increíble para la industria de entretenimiento con valores y mensajes valiosísimos. (Télam)