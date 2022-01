El actor Carlos Belloso, que reestrenó en el porteño Multiteatro junto a Andrea Politti, Diego Gentile, David Masajnik, Eugenia Guerty y Gabriel Beck la comedia "Dígalo con mímica", señaló que en un contexto de crisis económica y pandemia "el público se vuelca al humor para escaparse un rato de la realidad".

"Hay una tradición de ir a divertirse al teatro y después comer una pizza, aunque por supuesto eso no quita que el teatro siga reflexionando en otros planos, en otras condiciones", consideró Belloso de cara al reestreno de la pieza escrita y dirigida por Nelson Valente que ya había sido presentada en noviembre pasado.

"El teatro independiente -agregó-, que es el más damnificado económicamente hablando porque no tiene espalda ni colchón para soportar una pandemia de dos años, a la vez tiene la posibilidad de hablar ciertas cosas que el teatro comercial no puede porque es comercial y tiene que juntar mucha gente, entonces siguen apostando a temas más allá de comedia o del drama o tragedia, apuntan a la identificación y la reflexión y eso también está bueno que no se pierda".

"En una hora de juego se puede conocer más acerca de una persona que en un año de conversación", advierte, parafraseando a Platón, el programa de mano de la pieza que recorre una noche de tres parejas de amigos que se reúnen para jugar a "Díganlo con mímica".

Sobre su participación en esta comedia que estuvo tres meses en cartel a fines de 2021 y ahora regresó al Multiteatro (Avenida Corrientes 1283) con funciones de miércoles a domingo, Belloso contó que "tenía muchas ganas de volver al teatro y divertir a la gente, sacarla de esa sensación de pandemia".

Para eso, el actor de éxitos televisivos como "Tumberos" y "Campeones de la vida" y de piezas teatrales como "The Pillowman" y "Le prenom" destacó que en "Dígalo con mímica", además de apelar "a una fórmula que se repite en otras comedias de teatro comercial, que es la reunión de amigos y donde solo tienen diálogos ingeniosos", al incluir un juego "había un componente un poco más físico que abre otras posibilidades".

Después de haber estrenado en 2020 por streaming con su espectáculo "Pure 100% Belloso", conversó con esta agencia sobre cómo fue su regreso a las tablas:

Télam: ¿Qué fue lo que te atrajo de esta propuesta?

Carlos Belloso: Me invitaron a participar a principios de 2021, estuvimos casi siete meses con el proyecto, ensayando, paramos cuando hubo un parate total y después volvimos a ensayar. Cuando me la propusieron yo tenía muchas ganas de volver al teatro y divertir a la gente, sacarla de esa sensación de pandemia.

T: ¿Cómo es tu personaje?

CB: Es el mediador tanto en su matrimonio con Andrea Politti, que habla por los codos y crítica a los demás, como entre los amigos, que frena las situaciones de violencia, conflictivas, y que continuamente está tratando de conciliar las partes. Después, está la pareja de Eugenia Guerty y David Masajnik, un matrimonio muy especial, él es muy depresivo y ella muy peleadora que tienen una dinámica muy efectiva a nivel humor y después está la pareja gay, de Diego y Gabriel. Tiene muchos componentes y conflictos que para mí era ideal abordar esta comedia que llega a profundizar ciertos comportamientos, de ofrecer un corte transversal de lo que nos pasa.

T: Generalmente encarnás personajes más explosivos, ¿te atrajo particularmente la posibilidad de transitar a este hombre mediador?

CB: A mi me gusta actuar y me gusta meterme al servicio de un producto, de una obra, me gusta entrar con mi oficio y mi técnica actoral a ver qué es lo mejor para lograr ciertos resultados. A veces voy al extremo, a veces me pide que baje y vaya por otro lado. Mis personajes a veces sorprenden. Más allá de que me encanta mi oficio y trabajo en base a una técnica que estudié, obedezco a un director y un productor que tienen en la cabeza un producto para determinados resultados, más en teatro comercial.

T: ¿Qué aporta a esas relaciones tirantes el "dígalo con mímica"?

CB: La dinámica del juego se presta para un montón de cosas, las emociones se cruzan porque hay gente que pierde, que gana, hay gente a la que le gusta ganar, a la que no le gusta perder. Sin adelantar nada de la obra puedo decir que el juego potencia ciertos temas personales de estas tres parejas y que todas las líneas de conflictos que tiene la obra con el juego levantan mucho más.

T: ¿Qué expectativas tenés en esta temporada cruzada por la tercera ola de coronavirus?

CB: Es incierto; la incertidumbre está dominando todos los mercados, no solo el teatral, y la gente está dudando de muchas cosas. A mí la película "No mires arriba" me gusto por eso: porque cada uno piensa distinto y puede identificarse pero tomar conciencia de que todos vamos a morir es una locura, una demencia indigerible. Sabemos que nos vamos a morir pero saber colectivamente que está la inminencia de la muerte es locura.

