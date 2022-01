La conductora y actriz Carla Conte, quien está al frente del ciclo de entretenimientos "Recreo, El Programa" junto a Diego Korol por la pantalla de América TV, todos los domingos de 13 a 15, apuntó que la entrega busca que la gente "pueda pensar en otra cosa en este mundo tan complejo que nos está tocando vivir".

"Espero que el programa sea un recreo no solo para la gente que va a jugar con nosotros en Mar del Plata, sino también para quienes lo ven desde su casa, que sea una dispersión", expresó Conte en una charla con Télam.

El ciclo, que se emite en vivo desde la terraza del hotel Provincial de Mar del Plata y que además cuenta con la participación de Nazareno Mottola y Emily Lucius, tiene en cada entrega distintas figuras invitadas y shows musicales.

Además, hay juegos como "La garra humana", "5 en línea", "Palo y a la bolsa" y "El Emilycornio", que se llevan a cabo en los distintos paradores y playas, y en los que todos los participantes obtienen regalos.

"Somos el único programa que está saliendo en vivo desde Mar del Plata, con una escenografía natural que es espectacular y eso te lleva de viaje", agregó la también bailarina, quien tiene previsto para este año volver a conducir un ciclo junto a Coco Sily en la pantalla de la TV Pública.

Télam: ¿Cómo ves la participación de la gente en los juegos que propone el programa en el contexto de la pandemia?

Carla Conte: La gente que tiene miedo no se acerca. Me animo a pensar que los más temerosos tampoco vienen a Mar del Plata que está estallada de turistas. Por otro lado, los juegos están pensados para que no se aglomeren personas, se tienen en cuenta todos los protocolos, están todos con barbijo. No es un estudio cerrado de televisión, nosotros estamos todo el tiempo al aire libre.

T: ¿Cómo es hacer dupla con Diego Korol?

CC: Nunca habíamos laburado juntos, nos cruzamos poco. Tenemos una energía muy similar y estamos acostumbrados a laburar en vivo con lo que va pasando. Eso es lo que más me gusta, trabajar con la adrenalina del vivo. Yo me divierto y lo comparto, esa es mi impronta.

T: ¿Tenés ganas de volver a actuar?

CC: Sí, me dan ganas. No es algo que salga a buscar. He hecho cosas que están buenísimas pero no tengo el ejercicio diario, hace rato que no actúo. Extraño hacer teatro, es apasionante, es de las cosas más hermosas que he vivido, no se compara con nada de lo que haya hecho y me encantaría volver. Mi trayectoria, desde que me hice conocida, fue en televisión y como conductora, es mi fuerte y mi prioridad. Frente a una propuesta de tele y una de teatro seguramente hoy voy a elegir la televisión porque me da una seguridad económica y me puedo acomodar de otra manera. Desde que tuve hijos la opción de hacer teatro es compleja de armar, soy una madre que necesita estar presente. Igual creo que va a llegar el momento de volver al teatro.

T: ¿Cuál es tu mirada de la situación de las mujeres en los medios en la actualidad?

CC: En la época en la que yo decía lo que pensaba o me quejaba de ciertas situaciones o expresaba lo que no me gustaba me sentía sola. Hoy tengo la sensación de que somos miles, que si cualquiera de las minas que estamos en la tele tenemos algún problema hay un espacio donde encontrarnos y tenemos quien nos respalde. A raíz de lo que pasó con la ley del aborto se han organizado grupos de mujeres de todo tipo, periodistas y actrices como las visibles en los medios, pero está lleno de mujeres organizadas y eso me parece muchísimo. Ahora no te sentís sola, hay muchos ojos atentos a quién está sufriendo violencia laboral o acoso, se armó una red muy importante y si no hubiera sucedido esto no tendríamos a un (Juan) Darthés en Brasil aislado y que está en pleno juicio; no estaríamos con un (Fabián) Gianola expuesto, ni escuchando denuncias de acoso, y con una televisión que le da lugar a las víctimas.

T: ¿Te considerás feminista?

CC: Sí, me considero feminista, si bien no soy una estudiosa del feminismo. Mi primer Encuentro Nacional de Mujeres fue en 2012, viajé acompañada de amigas feministas, ya tenía a mi hija de dos años y medio y fue la primera vez que la dejé. No entendía nada en ese tiempo. Es donde creo que nació mi feminismo, no le puse nombre en ese momento pero entiendo que todo comenzó en aquel encuentro, en el que recibí mi primer pañuelo verde y marché con todas esas mujeres. A partir de ahí sentí que había en mí dos personas diferentes: por un lado la que iba a las marchas con mis amigas y con una tribu de mujeres que se armó y, a la vez, la Carla Conte que salía en la tele y esas dos mujeres no se encontraban. Cuando comenzamos a hablar del aborto en televisión y empecé a conducir con el pañuelo verde en la muñeca percibí por primera vez que todas mis partes se juntaban en la pantalla.

T: ¿Cuál fue el programa en el que sucedió ese punto de inflexión?

CC: En "Confrontados", que fue mi regreso a la conducción después de mucho tiempo y en un rubro que no era el mío. De repente un día le cortamos el móvil a Rolando Hanglin porque me faltó el respeto y otro día tuve un cruce con Fernando Burlando y empecé a sentir que me podía expresar. Pasé muchas situaciones en las que fui violentada por decir lo que pensaba, por hablar de mis jefes me criticaron mucho y en un momento se dio vuelta todo y esa oportunidad de reivindicación la viví al aire, en ese programa.

(Télam)