El bajista, compositor y cantante Daniel Maza, un versátil músico montevideano afincado de este lado del Plata desde los tempranos '80, estrenará el próximo sábado 22 de julio en la sala porteña Bebop Club su reciente nuevo álbum “Melomazeando”, un disco de frescas, personales y agradables canciones con el que interrumpe ocho años de silencio discográfico.

“No es que no tuviera posibilidad de grabar sino que me resulta imposible sentarme a componer y decir ‘voy a hacer un disco’. Si me decido a componer no me sale nada, pero de repente, un día, aparecen las canciones”, confiesa Maza durante una entrevista con Télam.

Esta vez las motivaciones que empujaron esas creaciones parecen haber sido bien íntimas ya que en “Melomazeando” el artista que tocó con Hugo Fattoruso, Luis Salinas, Raúl Carnota, Kevin Johansen, María Volonté y Horacio Fontova, por citar apenas una ínfima parte de su incesante actividad, compuso para sus nietos Benjamín y Astor; para su pareja, la cantante Patricia “Piojo” Zappia, y para sus amistades Marcelo y “Kandorina”.

“A mí me llega todo junto y se me arma un lío ahí arriba en el balero –asegura- pero empiezo a bocetarlos porque aunque al principio todos los temas me salen en ritmo de candombe, después les voy probando distintas ropas y empiezan a cambiar en un proceso que se completa cuando los músicos hacen sus partes y sus aportes”.

Con un pie en el candombe y otro en el jazz, pero una sonoridad que le ha permitido grabar y tocar con figuras diversas de la talla de Mercedes Sosa, Celia Cruz, Ray Barreto, Simon Phillips, Djavan y Willie Chirino, entre más, Maza también desarrolla sus propios proyectos.

El álbum que estrenará con una función doble (a las 20 y 22.45 del sábado) en la sala sita en Uriarte 1658, es el noveno de una cosecha que incluye registros con el Cuarteto Oriental, con Lorena Astudillo y otros con grupos con su nombre.

La actual formación lo reúne con Fabián Miodownik en batería, Leandro Marquesano en piano, Ramiro Cubilla en guitarra y Agostina Bertozzi en percusión, un grupo dúctil para poner a sonar las melodías propuestas.

Al quinteto se sumaron los tambores de Victor Pikiki y Jorge "Foqué" Gómez y la voz de Patricia "Piojo" Zappia, quienes también dirán presente en el par de recitales en Bebop.

El repertorio de “Melomazeando” lo conforman sus piezas “Tema de Benja” (un funk en 7/8), “Tema de Astor” (balada), “Para Marcelo” (chacha), “Kandorina” (milongón), “La última lágrima” (escrita con Julio César Cerdeira), “El Danzón” (danzón cubano) y “Candombe pa’la”, a los que se suman “Con esa voz”, candombe-rock de Julio Fontenla, y “La madrugada”, de Hugo Fattoruso.

Télam: Con el centenario de Piazzolla todavía dando vueltas, la balada del “Tema de Astor” podía funcionar como otro hermoso homenaje, pero fue hecho para tu nieto ¿él se llama así por Piazzolla?

Daniel Maza: Sí, porque mi hijo Mateo es fanático del tango y de Piazzolla y por eso a su primer hijo lo llamó Astor, que siempre fue muy tranquilo, aunque ahora ya tiene seis años y está más bravo.

T: ¿Fue ese clima íntimo el que te llevó a esta obra tan atravesada por la melodía?

DM: Este disco quería que se llamara “Cantando melodías con el Maza” porque me salieron melodías simples, nada atravesadas, que la gente las puede cantar. Siento que la persona que escuche el disco un par de veces, alguna melodía le va a quedar; quizás porque mi sueño, por ejemplo, es un día doblar una esquina y cruzarme con un tipo que venga silbando o tarareando un tema mío y yo me desmayo, lo invito a comer. Me imagino lo que debe sentir alguien que le cantan un tema en una cancha de fútbol.

T: ¿Y si pudieras elegir en qué canchas te gustaría que canten algún tema tuyo?

DM: En la del Rojo. Yo soy fanático de Independiente. Y en Uruguay, porque nací en el barrio Villa del Cerro de Montevideo donde hay dos equipos: Cerro y Rampla Juniors. Yo soy de Cerro desde siempre.

T: ¿Cómo es tu relación con la escena uruguaya?

DM: Por suerte tengo la posibilidad de tocar bastante con el Hugo Fattoruso, con el Trío y el Cuarteto Oriental y tuve la oportunidad de estar allá festejando los 80 años de Hugo en dos conciertos, porque para mí es uno de los músicos más “grosos” de todo el mundo. Allá me conocen todos los músicos y toco con casi todos, el único que me falta es Jaime Ross con quien me encantaría hacerlo. Y la gente un poco también me conoce.

T: Por acá también estás tocando y compartiendo constantemente ¿qué hay en agenda?

DM: Ahora estamos prendidos fuego con estas dos presentaciones en Bebop Club y 4, 5 y 6 de agosto vamos a estar tocando “Melomazeando” en Bolívar General Pico y Trenque Lauquen. Por supuesto hay tocadas con el Trío Oriental y el 30 de septiembre en el Caff vamos a estar presentando “Epifanía”, el disco nuevo de la “Piojo”. Pero este año también tengo que sacar un disco de boleros que grabamos en vivo en el Café Berlín con este mismo grupo, salvo Ramiro Cubilla que estaba embarcado y no pudo venir. Lo reemplazó Pedro Rossi en la guitarra, que es un capo y un amor, y cantaron la “Piojo” y Julia Zenko.

(Télam)