La cantante y piscoanalista Mariana Mazú logró anoche el Gardel a artista de tango por su álbum debut independiente "La bella indiferencia" donde combina piezas del género con versiones de otras canciones y en el que plasmó la unión que aprecia en ambas disciplinas que, dijo, "miden su eficacia a través de los efectos".

"El psicoanálisis se lleva bien con el arte en general y con la música en particular. Ambas disciplinas tienen algo de creativo en su quehacer y uno mide su eficacia a través de los efectos", señaló Mazú en charla con Télam.

La intérprete aseguró que "en lo personal trabajo a través de esos dos canales porque me inspiran y me hacen ser mejor. Más de una vez hemos resuelto situaciones de violencia en el hospital cantando. Una vez nos llamaron de urgencia porque una paciente estaba con un cuchillo amenazando y con mi compañera de entonces (Vicky), le cantamos una canción que ella eligió y la llevamos a su habitación sin un rasguño".

"También es impresionante –abundó Mazú- como en patologías graves como la psicosis, los pacientes se organizan cantando. Encuentran su propio ritmo. Y quizá no hablan. Pasan de estar mudos a cantar un tema que les evoca algo. Es maravilloso".

"La bella indiferencia" fue producido por Acho Estol (La Chicana), suma la participación del cantor Hernán “Cucuza” Castiello e incluye clásicos tangueros como “Tormento”, de Charlo y Amadori; “Sin lágrimas”, de Charlo y Contursi; y “Tormenta”, de Discépolo; junto a versiones de “11 y 6”, de Páez; “Costumbres argentinas”, de Calamaro; y “Calle Melancolía” de Sabina, entre las 11 piezas de su repertorio.

- Télam: ¿Por qué decidiste incluir versiones de canciones que no forman parte del universo tanguero?

- Mariana Mazú: La inclusión de temas que no son parte del género tango responde a varias cuestiones. Por un lado, el género en sí (hombre-mujer) es algo cuestionado en esta época y estoy de acuerdo con eso. Con no encasillarse aunque eso sea criticado. Por otro lado, dichas canciones son parte de mi infancia y mi adolescencia y deseaba incluirlas. Acho Estol ha hecho una gran adaptación de ellas: “11 y 6” en versión vals y “Costumbres argentinas” en versión foxtrot, son para mí un hallazgo y en ambas canta mi hija Morena Canji, así que no puedo estar más feliz.

- T:¿Cómo te definirías dentro de la escena actual del tango?

- MM: Me defino como una tanguera en evolución. Tengo mucho que aprender y me gusta estar en esa búsqueda. Estoy mas de acuerdo con no definirse del todo. Quizá lo que más me define es que no soy estática. Me da curiosidad lo nuevo, lo viejo, la mezcla y todo lo novedoso. Admiro y respeto mucho a mis colegas. En la escena tanguera hay gente muy talentosa.

- T: ¿Qué significó estar nominada y ganar un Gardel con tu primer disco?

- MM: La nominación primero y el premio después son privilegios y gratas sorpresa en medio de un presente y un contexto muy hostil. Trabajando en un hospital uno está por momentos muy conectado con el sufrimiento del otro y fue hermoso recibir esas noticias. Lo más importante que me sucedió estos meses fue poder conocer gente de todo el país y del mundo a través de la difusión que la nominación misma generó y el retorno en afecto que he tenido superó mis expectativas ampliamente. (Télam)