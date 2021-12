La conductora Viviana Canosa generó una polémica con su editorial televisivo y fue duramente cuestionada por llamar a "una rebelión civil" contra el Gobierno, al que acusó de liderar una "tiranía". "Cien mil millones de pesos extra a los piqueteros. Es mejor negocio cortar las calles que ir a laburar. ¿Te das cuenta por qué tenemos que ir a una rebelión civil en paz?", planteó la periodista al arrancar su programa Viviana Con Vos en A24 en la noche del pasado viernes. En su columna, titulada justamente "Rebelión civil en paz", Canosa pidió viralizar su comentario político: "A ver si de una vez por todas nos ponemos de acuerdo los argentinos y nos rebelamos en paz y salimos a la calle a decirles que esto no lo aguantamos más". "Tenemos que unirnos los argentinos, no importa de qué lado estés, y decir `basta´ a tantos atropellos, a ser los boludos que pagamos siempre la fiesta de ellos, de meterse con nuestra libertad y nuestro bolsillo. Rebelión civil en paz", insistió la conductora, sentada en un sillón rojo y con una foto del presidente Alberto Fernández de fondo. "Pido una desobediencia civil sin violencia, en paz, porque todos nosotros conocemos nuestros derechos pero dejamos que el gobierno se los pase por el culo, por eso invito a una rebelión civil en paz", agregó la reconocida mujer de los medios. Y concluyó: "Me pregunto cuánto tiempo más vamos a estar dormidos... Necesitamos de todos los argentinos para este rebelión civil en paz". La postura política de Canosa en este caso puntual generó revuelo en redes sociales, ya que fue interpretada como una suerte de convocatoria a un levantamiento popular contra el Gobierno del Frente de Todos, elegido mediante el sufragio hace dos años. PT NA