El Festival Internacional de Cine de Cannes, una serie de importantes estudios de Hollywood y otras distribuidoras europeas decidieron apartar a Rusia de sus encuentros y mercados cinematográficos a raíz del conflicto bélico que se desató el jueves pasado en Ucrania, según informaron medios especializados internacionales.

Durante las últimas horas, los organizadores del prestigioso certamen francés resolvieron prohibir el ingreso de delegaciones rusas en su edición número 75, que se desarrollará en mayo.

"Con la grave crisis en la que una parte de Europa se encuentra en estado de guerra, el Festival de Cannes desea extender todo su apoyo a la población de Ucrania y a aquellos que se encuentran en el territorio. Aunque de forma modesta, unimos nuestras voces a las de quienes se oponen a esta situación inaceptable y denuncian la actitud de Rusia y sus líderes", expresaron sus responsables en un comunicado.

En ese sentido, señalaron que "a no ser que la guerra de asalto finalice en condiciones que satisfagan al pueblo ucraniano", las delegaciones rusas "no serán bienvenidas" y advirtieron que "no se aceptará la presencia de ninguna persona vinculada al gobierno" del Kremlin.

De todos modos, y por el momento, el festival sí recibirá a cineastas rusos de manera individual, aunque aún no está claro si permitirán que sus películas participen de la Selección Oficial y otras secciones del certamen.

"El Festival de Cannes siempre estará al servicio de los artistas y los profesionales de la industria que alzan sus voces para denunciar la violencia, la represión y las injusticias con el objetivo de defender la paz y la libertad", agregaron los organizadores en esa línea.

Por su parte, cuatro grandes estudios de Hollywood también adoptaron una postura respecto a la ofensiva en Ucrania y tomaron la decisión de frenar los estrenos de sus filmes en Rusia.

El primero de ellos fue la compañía del ratón Mickey, que el lunes pasado anunció que su película animada "Red", que tenía fecha prevista de lanzamiento para el 10 de marzo, no estará en la cartelera de dicho país.

"Dada la invasión y la trágica crisis humanitaria, vamos a pausar el estreno en salas de cine rusas. Tomaremos futuras decisiones comerciales basándonos en la evolución de la situación. Mientras tanto, dada la escala de la crisis de refugiados, estamos trabajando para proveer de ayuda humanitaria urgente", expresó un vocero de Disney a Entertainment Weekly tras dar a conocer la medida.

Poco después, Warner Bros. se sumó a la resolución días antes del lanzamiento de "Batman", la nueva adaptación del superhéroe de DC encarnado esta vez por Robert Pattinson, que esperaba llegar a los cines rusos este viernes y ahora estará pausada hasta nuevo aviso.

Sony Pictures, que planeaba estrenar "Morbius" -lo nuevo del universo de Spider-Man con el protagónico de Jared Leto- en abril, así como Paramount, con sus próximos títulos "La ciudad perdida" y "Sonic the Hedgehog 2", también se acoplaron a la decisión de Disney y Warner y aguardarán el devenir del conflicto para avanzar o no con sus estrenos.

En tanto, algunas empresas distribuidoras y productoras de Europa, como BBC Studios, All3Media e ITV Studios -todas de origen británico con funcionamiento en el continente-, decidieron dar de baja momentáneamente sus contratos e intercambios comerciales con Rusia.

En esa línea, un vocero de la BBC dio a conocer durante las últimas horas que se le puso un freno a todos los contenidos licenciados para el público y clientes rusos, así como las ventas y negociaciones que se encontraban en marcha. (Télam)