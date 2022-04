El regreso de David Cronenberg tras ocho años sin filmes, el siempre esperado Hirokazu Koreeda y el debut en solitario, fuera de competencia, de Ethan Coen, son algunas de las películas que se verán en el próximo Festival de Cannes, que arranca el 17 de mayo y que hoy develó su Selección Oficial.

Además, en la presentación que dio el director artístico del festival, Thierry Frémaux, también se anunciaron fuera de competencia "Three Thousand Years of Longing", de George Miller; "Top Gun: Maverick", dirigida por Joseph Kosinski, y "Etterno Notte", del italiano Marco Bellocchio

Pierre Lescure, presidente saliente del festival, también fue parte de la presentación en la que, además, se anunció una proyección especial del debut en solitario de uno de los galardonados hermanos Coen con la película documental "Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind", sobre el mítico pianista creador de la canción "Great balls of fire", que da título al filme biográfico, de 1986, de Jim McBride.

En tren de un regreso a los albores del rock and roll, hace diez días ya se había anunciado que "Elvis", la película del director, guionista y productor australiano Baz Luhrmann, centrada en la vida del ícono del rock and roll Elvis Presley, tendrá su premiere mundial en la edición 75º del Festival de Cannes, que se llevará a cabo del 17 al 28 de mayo próximos.

Hasta el momento, lo que se sabe de esta producción es que repasa más de 20 años en la vida del pionero del rock, desde sus inicios hacia el absoluto estrellato, a través de su compleja relación con su controvertido manager y del rol central que ocupó su esposa Priscilla. Esto pudo conocerse a partir de un anticipo lanzado en febrero pasado.

En cuanto a la secuela de "Top Gun", se sabe que es una continuación del clásico drama romántico de Tony Scott de 1986 sobre un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense y que contará con Tom Cruise nuevamente en el papel de Maverick.

Cronenberg, director de "La Mosca" y "Crash", entre otros clásicos, llega a Cannes con su nueva película en 8 años, algo extraño para este prolífico director que cosechó fama desde mediados de los 80. Para "Crimes..." apeló a figuras como Kristen Stewart y Viggo Mortensen para darle vida a este filme futurista.

En tren de debuts cinematográficos, en la sección de Medianoche estará "Hunt," primer filme del actor surcoreano Lee Jung-Jae, que saltó a la fama mundial por su papel en el éxito de Netflix "El juego del Calamar".

Cannes, que la semana que viene hará más anuncios con algunos pocos títulos que se incorporarán, no solo tendrá la premiere mundial del filme de Bellochio, sino que proyectará "Dodo", del griego Panos Koutras; "Nos Frangins", del francés Rachid Bouchareb; y tendrá algunos episodios de la serie de Oliver Assayas "Irma Vep", basada en el clásico filme de 1996 de este director.

Además de los filmes de las dos secciones estrella de Cannes: Competencia Oficial y Una Cierta Mirada, este año llegarán a la Riviera Francesa filmes destacados en funciones especiales o fuera de competencia como la película de apertura "Z (Comme Z)", de Michel Hazanvicius; "Mascarade", de Nicolas Bedos, y "November", de Cédric Jimenez, todos ellos franceses.

En tanto que el cine latinoamericano no ha tenido suerte en esta convocatoria. Solamente "Domingo y la niebla", del costarricense Ariel Escalante Meza será parte de esta edición en Una Cierta Mirada en representación del subcontinente americano.

Otros países que extrañamente se encuentran ausentes del certamen son España y Alemania, aunque se puede ver una fuerte presencia de la cinematografía de Asia y Medio Oriente, con Corea del Sur, India, Irán y Pakistán a la cabeza. De hecho, la cinta de la india Payal Kapadia "A Night of Knowing Nothing" recibió el Ojo de Oro (Mejor Documental) en la última edición.

Además de Koreeda con "Broker" y Cronenberg con "Crimes of the Future", la Competencia Oficial por la Palma de Oro tendrá a James Gray con "Amagedon Time"; Park Chan-Wook con "Decision to Leave"; Kelly Reichardt con "Showing Up"; los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne con "Tori and Lokita" y a Ruben Ostlund con "Triangle of Sadness".

La principal sección de Cannes, que se desarrollará de manera presencial por segundo año consecutivo, aunque con la prohibición para asistir para los no vacunados, se completa con "Tchaïkovski's Wife", del ruso Kirill Serebrennikov (Cannes rechazó la cancelación de filmes rusos por la invasión a Ucrania); "Stars at Noon", de Claire Denis; "RMN", de Cristian Mungiu; "Nostalgia", de Mario Martone; "Eo", de Jerzy Skolimowski; "Forever Young", de Valeria Bruni Tedeschi; "Holy Spider", de Ali Abbasi; "Leila's Brothers", de Saeed Roustaee; "Brother and Sister", de Arnaud Desplechin, y "Boy From Heaven", de Tarik Saleh.

En la categoría Una Cierta Mirada, que pone el foco en filmes de cierto riesgo de directores nuevos y consagrados habrá películas de Camboya, Estados Unidos, Turquía, Ucrania, Austria, Islandia, Pakistán, Rumania, Japón, Francia, Noruega y Australia.

De esta forma, el Palais recibirá al glamoroso mundo de la industria del cine en su fecha original luego de que en 2021 se corriera a julio por los casos de coronavirus y en 2020 se tuviera que suspender por la aparición de la Covid-19. (Télam)