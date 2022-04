La cadena televisiva estadounidense The CW, parte del ahora gigantesco conglomerado Warner Bros. Discovery, canceló en las últimas horas las series basadas en personajes de la editorial DC "Batwoman" y "Legends of Tomorrow", informaron medios especializados.

En el caso de la batichica será tras solo tres temporadas, que en Argentina pudieron verse por HBO y están disponibles en el catálogo de HBO Max. La segunda pone fin luego de siete entregas.

Caroline Dries, la máxima responsable de "Batwoman", confirmó el fin de su serie en redes sociales: "Acabo de recibir la triste noticia de que Batwoman no va a tener temporada 4. Estoy destrozada pero llena de gratitud. Ha sido un honor hacer 51 episodios".

La serie fue una gran apuesta del canal, que trajo a la pantalla por primera vez a una heroína gay, pero también tuvo numerosos problemas desde el inicio. Su protagonista original, la actriz Ruby Rose, abandonó el ciclo tras el final de la primera temporada y en medio de acusaciones a personas del canal de haberla sometido a comportamientos inapropiados durante las grabaciones.

Una nueva actriz, la afroamericana Javicia Leslie, la reemplazó pero dos temporadas después la cadena entendió que "Batwoman" no debía continuar.

También en las últimas horas se supo que no continuaría "Legends of Tomorrow" (en Argentina por la señal Warner), que no tendrá octava temporada y de hecho dejará sin resolver el "cliffhanger" o final abierto de la séptima.

El sitio Deadline confirmó, sin embargo, que varios de sus personajes pueden continuar su trayectoria en otras de las series de DC con las que comparte un universo narrativo, como "The Flash" y "Superman & Lois". (Télam)