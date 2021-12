La edición 2022 del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, que iba a celebrarse entre el próximo 7 y el 17 de enero, fue cancelado por el aumento de casos de coronavirus en Los Ángeles.

Así lo confirmaron los organizadores a través de un comunicado, una semana después de que anunciaran la suspensión de la gala de entrega de premios prevista para el 6.

"Con base en el aumento actual de casos de Covid, la Sociedad Internacional de Cine de Palm Springs ha anunciado que el Festival de Cine no se llevará a cabo este año del 7 al 17 de enero. Esto sigue a la cancelación de los Premios de Cine del 6 de enero", dice el comunicado.

"Después de una cuidadosa consideración, Film Society considera que esta es la decisión más responsable para garantizar la seguridad de nuestros patrocinadores, cineastas y personal", añade.

Tras confiar que en enero de 2023 el encuentro podrá regresar a la presencialidad, tras dos años seguidos de suspensiones, los organizadores aclararon que se asociarán con "Entertainment Tonight para celebrar a los homenajeados de este año con detalles a seguir".

"El festival anunciará a los ganadores de los premios con jurado de la selección oficial el 15 de enero a través de comunicados de prensa y redes sociales", concluye el texto.

Para esta edición estaban programadas 129 películas, la apertura iba a ser con el documental "Dionne Warwick: Don´t Make Me Over" y en el cierre se proyectaría "The Duke", último filme del recientemente fallecido Roger Michell, recordado por "Un lugar llamado Notting Hill".

Entre los homenajeados de esta edición figuraban Kristen Stewart, Penélope Cruz, Jessica Chastein, Jane Campion, Jennifer Hudson, Andrew Garfield, Lady Gaga y Nicole Kidman.

