Canal Encuentro presentará mañana a las 23 el documental “8 cuentos sobre mi hipoacusia”, escrito y dirigido por Charo Mato, que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la inclusión social. y que se emite en conmemoración del Día Nacional de las Personas Sordas

Se trata de una película autobiográfica y coral, que narra la historia de la propia directora, también suma los testimonios de otras personas con hipoacusia y, por último, las reflexiones de sus familias.

La película revela detalles desde que a Charo Mato le diagnosticaron la hipoacusia neurosensorial bilateral moderada, que se convirtió en severa, de adulta, momento en el que pierde toda su audición y decide implantarse el oído izquierdo.

“Crecí escuchando poco, leyendo los labios. A mis 23 años, a raíz de una hipoacusia hereditaria y progresiva, me quedé sorda. Aun con mis padres en desacuerdo, decidí realizarme una cirugía de implante coclear. Al poco tiempo, mi mamá fallece inesperadamente y, al escuchar sus últimos audios de WhatsApp, revivo los recuerdos de su voz que me trasladan a los sonidos de mi infancia. Es a partir de este momento cuando tomo conciencia de todo lo que había perdido junto al sonido, y comienzo a cuestionarme: ¿Cómo escucha quien no escucha?”, describe la directora.

(Télam)