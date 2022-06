La reconocida actriz Cameron Diaz había anunciado su retirada del cine durante una entrevista, a principios de 2019, luego de tener a su hija Raddix Madden, pero ahora se confirmó que estará de vuelta delante de cámara. El último trabajo cinematográfico que había realizado había sido The Other Woman, cinta estrenada en 2014. La noticia la dio su colega Jamie Foxx, compartiendo una conversación telefónica con ella, en la que también se sumó un invitado especial: el campeón de la NFL, Tom Brady

Al respecto, mencionó: "Cameron, espero que no te enfades por haber grabado esto, pero ya no hay vuelta atrás. Tuve que llamar al ‘GOAT’ (Greatest of All Time; en español: ‘El más grande de todos los tiempos’". Foxx le había pedido a Brady que se sumara para dar la noticia porque el campeón de la NFL había anunciado su retirada del deporte este año, para luego cambiar de opinión y decir que seguirá jugando

"Estaba hablando con Jamie y me dijo que necesitas unos cuantos consejos para desjubilarte. Tengo cierta experiencia en esto", mencionó el jugador de fútbol americano. Diaz confirmó la noticia a través de una historia de Instagram, en su cuenta personal, al decir: "¡Jamie Foxx, solo tú podías hacerme volver a la acción! ¡Ya no puedo esperar más, va a ser la bomba!". La actriz, que ha sido uno de los rostros más populares en el género de las comedias románticas, regresará para Back in Action, una producción de Netflix

No será la primera vez que comparta set de rodaje con Foxx, ya que trabajaron juntos para 'Un domingo cualquiera' (1999) y 'Annie' (2014), uno de sus últimos trabajos antes de retirarse.