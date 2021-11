(Por Sergio Arboleya).- El guitarrista, compositor y cantante Ca7riel, uno de los nombres propios de mayor peso de la escena de la música urbana, considera que su flamante primer álbum, "El Disko", "es lo más puro, lo más sincero, lo menos contaminado por la industria, porque con los likes te volvés loco".

"Estas canciones no las hice pensando en los likes y por eso tampoco tienen 'feats' (colaboraciones que se usan para sumar seguidores de otros artistas a la legión propia)", se ufana Ca7riel durante una entrevista con Télam.

Pero convencido de contar con "un público muy fiel, muy enorme y muy real", el músico valora la apuesta encarada con "El Disko" y sostiene: "Siempre que proponés otra cosa te puede ir más o menos o extremadamente bien".

En ese camino de un material que define como "una película de once temas", el músico nacido hace 27 años bajo el nombre de Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza asegura que "'El Disko' es la evolución más desarrollada de Ca7riel".

MIRÁ TAMBIÉN Ca7riel saldrá a defender El Disko y pone en pausa su dúo con Paco Amoroso

La placa en cuestión reunió al artista con el multiinstrumentista Tomás Sainz (32 años e hijo de Sergio Sainz, bajista en la primera banda rosarina de Juan Carlos Baglietto) en plena pandemia para construir un universo desafiante que logra salirse de las casillas.

"Muy bien" (con referencias a "Luna de miel" de Virus y "Lucy in the Sky with Diamonds", de The Beatles), "Bad Bitch", "Shipea", "U.U", "Keyhole", "Donde tal", "Chanel Maconha", "Nunca me atiende", "Souvenir", "Sin Sublow" y "Polvo", conforman el repertorio de "El Disko".

Click to enlarge A fallback.

La potente e inspirada dupla Ca7riel-Sainz (a la que se sumó Facundo Yalve, productor de Wos, en "Keyhole" y "Sin Sublow"), empezó a mostrar sus credenciales a partir de "Polvo", lanzado el 2 de septiembre de 2020 y con más de 3.120.000 vistas solamente en YouTube.

De la mano de este lanzamiento, el intérprete e instrumentista da un nuevo paso en un camino caracterizado por el cambio y la búsqueda, ya sea de expresión como de suceso.

MIRÁ TAMBIÉN Siguen los espectáculos en Mar del Plata en la previa de la temporada de verano

Una década atrás formó parte de la banda Astor y las Flores de Marte, donde plasmó musicalmente su amistad de niñez con Ulises Guerriero, nombre real de Paco Amoroso, quien por entonces tocaba la batería.

Gracias a otro amigo de la infancia se inició en el rap y llegó a participar de las batallas de freestyle de El Quinto Escalón, una experiencia que más allá de los resultados del momento, marcarían decisivamente un rumbo diferente.

En 2018 editó los EP "Povre" y "Livre" y para abordarlos decidió convocar a Paco Amoroso, con quien desde entonces conformó un ascendente dúo de trap (hacedor de hits como "Piola", "Jala Jala", "Ouke", "Ola Mina XD" y "Mi Sombra" y protagonista de un renombrado show en el estadio Obras en diciembre de 2019).

Y en medio de esa vorágine, Ca7riel fue, además, el guitarrista en vivo de la mayoría de los recitales del popular rapero Wos hasta noviembre de 2019.

"Cayó la pandemia, nos tuvimos que encerrar y yo tenía muchas inquietudes que no pude abordar en el momento en el que estaba a full y ahí apareció el espacio para juntarme con Tomi", relata el músico encontrando una buena noticia en medio del virus que paralizó al mundo.

- Télam: O sea que la pandemia de coronavirus dio lugar al nacimiento de "El Disko"…

- Ca7riel: Claro. Tomi es el padre y yo la madre. Todo empezó con "Polvo", pero estaba muy solito y necesitaba más hermanitos y dijimos "hagamos un EP", pero luego sentimos que nos pedía más y así fuimos encontrando el sondo más puro de Ca7riel.

- T: ¿Para eso fue fundamental juntarte a trabajar con Sainz?

- C: Definitivamente, mil por ciento. No podría haberlo hecho con otra persona porque lo vi trabajar durante tanto tiempo con un fanatismo tan grande que es como que le robé la data. Yo soy un niño más pop y él es más nerd y se concentra en lo que importa. Juntos somos dos personas que construimos desde el sí. En la creación nunca hay un no. Lo llevamos al máximo y eso da como resultado una creación mucho más positiva.

- T: ¿El objetivo era poder hacer canciones que se escapen de los géneros?

- C: No tengo tribu ni género. Soy una persona muy inquieta que se aburre rápidamente y me castigo mucho al hacer música porque vengo de palos como el jazz, el metal y el rap, géneros de nicho que por ahí te cortan las alas. Y hacer este trabajo con Tomi implicó conservar la sangre de lo que estoy haciendo.

- T: ¿Aún corriendo riesgos?

- C: De la equivocación y de la improvisación podés sacar algo muy bello. Está muy calculado. Realmente no me importa lo que piensen de mí. Es lo que quería hacer y lo que me sale porque este disco no lo hice pensando en esos términos.

- T: ¿Sentís que tu público acompañará la aventura?

- C: La gente que escucha Ca7riel tiene el oído más experimentado con otros colores, gente más melómana. Son personas que gustan de disponer de distintos sabores en el plato y si fuera una comida sé que "El Disko" es medio gourmet. Lo que hago no es para todo el mundo y lo acepto y lo abrazo y sé que me pregunto cosas raras.

- T: Poner un freno a lo que vos mismo desataste…

- C: Estoy mucho más tranquilo. Venía de saltar con autotune y tener que hacer saltar a quince mil personas. Ahora estoy mucho más plantado y seguro de lo que puedo hacer, por eso sostengo que "El Disko" es la evolución más desarrollada de Ca7riel. (Télam)