Entusiasmado por lo que plasmó en su álbum debut "El Disko", Ca7riel anuncia que saldrá a tocarlo a partir de diciembre y que por esta decisión queda en suspenso su exitoso dúo con Paco Amoroso.

"Nosotros somos hermanazos con Paquito pero tenemos inquietudes musicales distintas. Yo soy mucho más volado y necesitamos aclarar esas dudas artísticas", desliza Ca7riel a Télam sobre el vínculo con Amoroso, quien por su parte próximamente también estrenará disco solista, titulado "Saeta".

- Télam: ¿Cómo imaginás que será la puesta en vivo de "El Disko" y a partir de cuándo ocurrirá?

- Ca7riel: Vamos a salir a defenderlo entre diciembre y marzo. Empezaremos por el oeste y por las provincias para defender lo nuestro. Somos caballos de batalla. En cuanto al repertorio hay temas que suenan muy parecidos y otras son versiones muy a pulmón y a sangre. Las que valen la pena no utilizamos pistas ni nada y a mí me llena de orgullo ganarle al robot, defender la artesanía del sonido.

- T: ¿Ca7riel iría a ver un show de Ca7riel?

- C: Mi sueño es ver el show de abajo. Cuando me veo en los videos me doy un "cringe" terrible pero re-iría a ver a Ca7riel porque es algo que se escucha, se ve y se huele bien.

- T: ¿En qué momento sentís que llegaste a "El Disko"?

- C: Es de la primeras veces que estoy haciendo música con la heladera llena y tengo mi hogar. Es algo que me lo busqué y que me permitió explorar otras formas de sentirme y expresarlo. Hasta acá siempre había creado con la panza vacía y deudas.

- T: ¿Será eso lo que te permitió abrir otras posibilidades sonoras?

- C: No lo sé. Pero abrir puertas y ventanas siempre es bueno porque cuando las cosas se hacen con amor se abren mágicas y maravillosas posibilidades. Tanto de hacer música como de estar comiendo paella con (Jorge) Drexler en su casa en Madrid. (Télam)