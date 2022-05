Seis años después del cierre de su gira mundial "The River" en Australia, en febrero de 2017, Bruce Spingsteen, junto a su histórica banda acompañante The E Street Band, regresará en abril del año próximo a los escenarios con un extenso tour que abarcará alrededor de una decena de países.

Así lo anunció el propio artista al publicar en sus redes sociales una grilla de 19 conciertos, que comenzarán el 28 de abril en Barcelona y concluirán el 25 de julio en Monza, Italia.

Hasta el momento, las paradas previstas son Barcelona, Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena y Múnich.

Sin embargo, se espera la confirmación de nuevas fechas en ciudades del Reino Unido y Bélgica, que por ahora no fueron incluidas en el recorrido; para luego seguir la gira a partir de agosto por Estados Unidos.

“Después de seis años, espero ver a nuestros grandes y leales seguidores el próximo año. Y estoy deseando volver a compartir escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos allí, el año que viene, y más allá”, escribió el creador de éxitos como "Born in the U.S.A", "Dancing in the Dark" y "Born to Run", entre otros.

Estas presentaciones significarán una nueva gira mundial para el icónico músico estadounidense desde que llevó a cabo el tour de 14 meses "The River" en 2017, pero además un regreso a las grandes audiencias en general si se tiene en cuenta que desde entonces no ofreció demasiados conciertos.

La última actuación pública de Bruce Springsteen y The E Street Band fue en diciembre de 2020 en el programa televisivo "Saturday Night Live", en donde interpretó dos canciones de su último disco "Letter to You".

Luego de eso, el músico estrenó el documental "The Legendary 1979 No Nukes Concerts" y llevó adelante su espectáculo "Springsteen on Broadway", en la reapertura de teatros tras el inicio de la pandemia.

Los músicos que actualmente acompañan al artista de 72 años son Roy Bittan y Charlie Giordano, en teclados; Nils Lofgren , Patti Scialfa y Stevie Van Zandt, en guitarra y voz; Garry Tallent, en bajo; Max Weinberg, en batería; Soozie Tyrell, en violín, guitarra, voz; y Jake Clemons, en saxo. (Télam)