El artista Broke Carrey retoma el concepto de su último álbum "Buenos Aires Motel" y expande su universo sonoro con su nuevo EP titulado "BAM: La Suite", donde cuenta con destacadas colaboraciones con artistas como Dillom, Daniel Melingo y Elmalamía.

'Carrito', quien se alista para una nueva presentación porteña para el 20 de noviembre desde el escenario de Niceto Club, se sumerge en un nuevo viaje artístico que incorpora nuevos géneros musicales a su propuesta como el bolero, la guaracha, el funk carioca y el pop, asumiendo la producción y compartiendo el crédito con Lamadrid.

El cantante y compositor Manuel Montenegro, más conocido por su nombre artístico Broke Carrey, ya había inaugurado su nueva etapa dentro de la escena musical con "Buenos Aires Motel", el larga duración donde coronaba su nueva etapa musical más cerca de los ritmos urbanos latinos.

Con una versión de reggaetón atormentada y melancólica que no resignaba el acento porteño, el artista de la RipGang definía con "Buenos Aires Motel" el nuevo concepto para su proyección artística dentro del circuito.

MIRÁ TAMBIÉN La multifacética Annette Durañoña presenta su primer disco en Bebop Club

"Soy yo en un momento más oscuro. Hoy ya no estoy en esa, pero en aquél momento de oscuridad estaba confundido y perdido y terminó saliendo esa cosa melancólica y medio tanguera por momentos. Diría que no lo busqué a propósito, pero escuchando el disco siento que es más porteño de lo que me imaginé que iba a llegar a ser", señaló a Télam por aquellos días sobre su disco.

Entre otras inspiraciones, Carrey se nutrió del filme kongkonés "Happy Together" del director Wong Kar-wai para sentar las bases conceptuales de una Buenos Aires de la que también captura sus aires tangueros aunque esquivando los lugares comunes: "Honestamente, me encanta el tango y lo escucho, pero estaba un poco harto. En un comienzo, la idea era representar Buenos Aires lo más fielmente posible pero sin tocar un tango, sí".

"Ese juego de límites me sirve mucho para crear y siempre me pongo alguno, como hacer un tema de un género pero sin el instrumento que más suene a ese género. Esa era la meta, pero de repente se fue dando y para el último tema, en el último momento pensamos que había que poner un bandoneón era un buen cierre", dijo entonces sobre "Solo".

Con este nuevo EP, Broke Carrey promete dejar una impresión duradera en el presente musical de un artista que está dispuesto a la experimentación y el enriquecimiento a través del proceso musical.

(Télam)