La actriz estadounidense Brie Larson, ganadora del Oscar por su papel principal en "La habitación", vuelve a la pantalla chica después de diez años con el protagónico de "Lecciones de Química", un drama de época y de temática feminista adaptado del best-seller homónimo de Bonnie Garmus, que se sumará mañana al catálogo de Apple TV+.

Larson, que durante los últimos años también se ganó todo un espacio en la cultura pop al encarnar a Capitana Marvel en esa gigantesca franquicia de superhéroes, toma el rol de Elizabeth Zott, una seria y muy comprometida científica con un estudio revolucionario entre manos, que ve frenadas sus ambiciones por el mundo académico y profundamente patriarcal de los años 50.

Pero no solamente se quedará sin un laboratorio en el que trabajar: además, la joven sufre la pérdida repentina de su colega y pareja, Calvin Evans (Lewis Pullman), días antes de descubrir que está embarazada, algo que siempre había rechazado para su vida.

Elizabeth no tiene otra alternativa que resignar sus deseos profesionales y dedicarse por completo a la maternidad y a asegurarse un sostén económico para ella y la pequeña Madeline (Alice Halsey), pero un giro del destino le abre las puertas para seguir en contacto con su pasión, aunque sea de una forma impensada: como conductora de su propio ciclo televisivo de cocina.

Lo culinario y su estrecha relación con los procesos de la materia y la química resultan un combo ideal para cuestionar tanto el estilo más tradicional de esos programas como el rol de género de sus propias espectadoras, a las que les aporta datos y saberes científicos para estimular sus intereses y correrlas del lugar común de amas de casa, únicamente enfocadas en satisfacer a sus hijos y maridos.

Honesta casi hasta el límite de lo socialmente esperado y con fuertes principios, Elizabeth dará desde el set toda una batalla silenciosa contra las expectativas e imposiciones machistas de esos años, también representados en la trama desde los conflictos raciales y los entonces incipientes movimientos de las comunidades afroamericanas en reclamo de sus derechos civiles.

El productor y guionista Lee Eisenberg, reconocido por las tiras "SMILF" y "WeCrashed", es el creador detrás de "Lecciones de Química", que llegará al streaming con los dos primeros de sus ocho episodios, para proponer una ficción suave en su ritmo y sus conflictos pero de buena carga emotiva, con el liderazgo de la sólida actuación de Larson junto a un amplio abanico de nombres en el reparto.

Entre ellos se encuentran caras conocidas del rubro como Aja Naomi King ("How to Get Away with Murder"), Stephanie Koenig ("The Flight Attendant"), Kevin Sussman ("The Big Bang Theory"), Patrick Walker ("Gaslit"), Thomas Mann ("Lakers: Tiempo de ganar"), Derek Cecil ("House of Cards") y Rainn Wilson ("The Office"), entre más. (Télam)