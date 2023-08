El histórico animador y presentador televisivo estadounidense Bob Barker, que se transformó en una figura icónica del entretenimiento de ese país luego de estar al frente del popular programa de concursos de la cadena CBS "The Price is Right" a lo largo de tres décadas y media, falleció hoy a los 99 años en su casa de la ciudad de Los Ángeles.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, la noticia fue confirmada por uno de los representantes del conductor, que además de su fama en el mundo del espectáculo, también era conocido por su fuerte activismo a favor de los derechos de los animales.

Nacido en diciembre de 1923, Barker vivió un salto en su carrera luego de trabajar varios años en la radio KTTS de Springfield, Missouri, cuando en 1956 fue contratado para presentar el ciclo de juegos "Truth or Consequences" ("Verdad o consecuencias", en español), creado por Ralph Edwards, donde permaneció en la NBC con transmisión a nivel nacional hasta 1975.

Sin embargo, su paso más importante por la TV comenzó algunos años antes, en 1972, cuando se unió a "The Price is Right" ("El precio correcto"), programa de concursos que la otra gran cadena de Estados Unidos, la CBS, reeditó a partir de una versión original emitida en 1956; y en el que los participantes compiten adivinando el precio de diferentes productos para obtener premios en efectivo y otros regalos.

Desde ese momento, Barker se convirtió en el rostro mismo del ciclo que condujo hasta 2007, cuando se retiró después de 50 años en la pantalla chica y fue reemplazado por el actor y comediante Drew Carey, y que hasta el día de hoy ya emitió más de 9.000 episodios y 50 temporadas que lo colocan como el show de juegos más longevo de la televisión estadounidense.

Durante ese período en "The Price is Right", logró romper el récord que ostentaba su colega Johnny Carson, del late night "The Tonight Show", como el presentador con más permanencia en un mismo programa de cadena, y se construyó una personalidad que destacaba por su facilidad para entablar un divertido diálogo con los participantes y mostrar sus costados humorísticos.

Además, Barker sumó en su haber como figura del broadcasting local una serie de apariciones como anfitrión de los concursos de Miss Universo y Miss Estados Unidos durante dos décadas, aunque se retiraría de ese rol en 1987, cuando requirió la remoción de los atuendos y las recompensas confeccionadas con pieles de animales y los productores se negaron.

Y si bien luego volvió a buenos términos con esas franquicias cuando aparecieron los géneros de imitación, Barker ya se había comprometido profundamente con la causa por los derechos de los animales, por la que abogaba en cada una de sus salidas televisivas y que lo llevó a donar más de 3 millones de dólares a la universidad en la que estudió para el apoyo de investigaciones relacionadas.

De todos modos, su trayectoria no eludió el escándalo, cuando en 1994 fue acusado por la exmodelo Dian Parkinson de haberla acosado sexualmente, un año antes de recibir otra denuncia por parte de Holly Hallstrom, que lo señaló por haberla despedido de "The Price is Right" tras aumentar de peso y por negarse a dar información falsa frente a los dichos de Parkinson.

Tiempo después, en 2007, una empleada del programa, Deborah Curling, presentó una demanda contra la CBS y contra Barker por discriminación racial y por generar un ambiente de trabajo violento, pero las suspensiones de las causas y el viciado rubro del entretenimiento masivo en Estados Unidos ocultaron esos episodios y le dieron un margen más para seguir presente en la cultura popular.

Así, el animador obtuvo toda una nueva generación de seguidores tras su breve pero inolvidable aparición junto a Adam Sandler en "Happy Gilmore" (1996), sumando otro título a una modesta lista compartida con tiras como "Bonanza", "La niñera" y "How I Met Your Mother" y las animadas "Futurama" y "Padre de familia".

A lo largo de su carrera, Barker cosechó 15 premios Emmy, 12 de los cuales fueron por su trabajo como presentador, así como el Emmy honorífico por ese rol en 1999, cinco años antes de ser incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión de Estados Unidos. (Télam)