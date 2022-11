La legendaria banda británica Blur regresará para hacer una fecha en el Estadio de Wembley, en Londres, por los 30 años de su festejado disco "Parklife".

"Sí, vamos a tocar en Wembley por los 30 años de Parklife", anunció hoy su vocalista, Damon Albarn en una emisión de Apple Music.

El concierto está programado para el 8 de julio de 2023 y será la primera actuación que la formación ofrezca desde la era en la que publicaron "The Magic Whip" en 2015, con la que tocó en Argentina.

"Estoy esperando a volver a tocar con mis hermanos de Blur, para así poder recuperar todas esas grandes canciones. Siempre me encantaron los shows de Blur: una buena guitarra, el amplificador con el volumen hasta arriba y una pila de caras sonrientes", dijo por su parte el guitarrista Brian Coxon.

MIRÁ TAMBIÉN Tragedia y realismo mágico en Las manos de Eduviges..., en el Teatro Nacional Cervantes

Con más de 5 millones de copias vendidas, "Parklife" es el tercer álbum de la banda oriunda de Londres y con el que pegó el gran salto internacional con éxitos como "Girls & Boys", "End of a Century", "Parklife" y "To the End".

Hasta el momento, no se anunciaron más fechas ni gira mundial para festejar el aniversario del lanzamiento. (Télam)