El grupo británico Blur anunció hoy el lanzamiento de su primer disco en ocho años, junto a la publicación del simple "The Narcissist", que acompañará al repertorio de la placa.

"The Ballad of Darren" saldrá a la venta y en plataformas el 21 de julio y contará con 10 canciones, a saber: "The Ballad"; "St Charles Square"; "Barbaric"; "Russian Strings"; "The Everglades (For Leonard)"; "The Narcissist"; "Goodbye Albert"; "Far Away Island"; "Avalon"; "The Heights".

El último disco del cuarteto londinense fue "The Magic Whip", de 2015, y que presentaron ese año en el microestadio de Tecnópolis. En el medio, Damon Albarn, el vocalista, publicó junto a su banda virtual Gorillaz "The Now Now" (2018).

Junto al lanzamiento, la banda emitió un comunicado, en el que Albarn expresa: “Este es un disco de réplica, una reflexión y un comentario sobre dónde nos encontramos ahora”.

El guitarrista Graham Coxon, en tanto, agregó: “Cuanto más envejecemos y nos enloquecemos, se vuelve más esencial que lo que tocamos esté cargado de la emoción y la intención correctas. A veces solo un riff no hace el trabajo".

“Para que cualquier relación a largo plazo dure con algún significado, debes poder sorprenderte de alguna manera y de alguna manera todos seguimos haciéndolo”, dijo el bajista Alex James. El grupo lo completa el baterista Dave Rowntree.

Exponente del britpop, Blur debutó en 1991 con "Leisure", con su segundo disco, "Modern Life Is Rubbish", se hicieron conocidos en todo el mundo y con el tercero, "Parklife", se sentaron en la cima de los grupos más convocantes de una escena que contó con otras bandas como Oasis y Radiohead. (Télam)