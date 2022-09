Único ladero de Luis Alberto Spinetta de principio a fin en la aventura musical de Pescado Rabioso, el baterista Black Amaya no puede ocultar su emoción cada vez que se refiere a este hito en su larga trayectoria, que incluye también el haber integrado Pappo´s Blues.

"Pescado fue lo máximo para mí. He grabado con dos grandes músicos del rock argentino como Pappo y Luis, pero estoy muy orgulloso de haber tocado en Pescado, que haya quedado en la historia y que hasta el día de hoy me pregunten. Estoy agradecido a la vida", expresó el baterista en una charla con Télam en la que evocó esta etapa.

Télam: ¿Cómo recordás que llegaron a la grabación del primer disco?

Black Amaya: Yo no tenía experiencia en grabar más que el disco que había hecho con Pappo´s Blues y Bocón lo mismo; Luis tenía más experiencia. Lo que tuvo de bueno esa grabación es que éramos tres para los tres. Estábamos contentos con lo que hacíamos. Yo tenía mis fallas y limitaciones pero todo fue en armonía, muy lindo. Fue muy tranquilo también, no había nadie en el estudio y salió muy rápido, en pocas tomas.

T: Vos venías tocando con Luis pero era la primera vez que entrabas con él al estudio. ¿Fue un cambio muy grande?

BA: Cuando llegamos al estudio para grabar, Luis me preguntó cómo estaba y yo le dije que bien, que estaba listo para grabar, que no tenía problema, pero no tenía mucha experiencia, así que le dije una mentirita. En el estudio se notaba la diferencia, Luis estaba más suelto, nos ordenaba. Yo tenía miedo de equivocarme, había mucha precaución en eso porque los temas eran largos y si te equivocabas en el minuto tres o cuatro había que volver todo para atrás. Así que yo tenía esas ansias que terminara rápido el tema porque no me quería equivocar. Tocar en vivo es mucho más suelto porque estás ahí al rojo vivo con la gente, pero la grabación queda para siempre. Ahí aparecen los defectos, si hacés un golpe más fuerte y otro más débil, si le pegás al aro. Entrar a grabar, y encima con Luis, era una experiencia enorme.

T: A nivel personal, ¿te sentiste más cómodo en este primer disco que en el segundo, teniendo en cuenta que era más rockero, por lo tanto más cercano a tu estilo?

BA: "Pescado 2" era más variado, había más arreglos, armonías muy lindas en las voces, puede ser más "almendrizado" pero con otro sonido de base, con un sonido propio. Ahí me sentí bastante sorprendido porque estaba tocando temas con más arreglos. A veces le preguntaba a Luis si le parecía que hiciera algún arreglo con los platillos como hacía Rodolfo García. Una vez Charly García me dijo que a mí me había hecho bien tocar en Pescado y es cierto porque yo venía de tocar rock y blues con Pappo, de las zapadas, y me encontré teniendo que hacer arreglos y cosas lindas. Cuando entra Cutaia con el hammond, el grupo entra en otro sonido, otros aires. Luis se abre mucho más a la composición porque deja de ser un trío de rock. Luis era un músico que buscaba crecer y hacer cosas nuevas y nosotros nos enganchábamos porque era el líder, aunque él no quería serlo. Pero yo creo que "Pescado 2" es un gran disco porque unió la fuerza del rock y el blues con las melodías de Luis. Y lo máximo para mí fue "Cristálida".

T: ¿Qué podés contar de ese tema?

BA: Luis lo venía tocando con la guitarra pero se le ocurrió que quería grabarlo con músicos de la sinfónica del Colón, así que le pidió a Cutaia que le transcriba las melodías y arreglos. Carlos les paso las partituras a los músicos y quiso dirigir la orquesta pero no confiaban en él, pero sabía mucho. Grabamos todo junto y yo me hice una especie de partitura en donde me anoté donde empezaba, qué hacía, anotaciones como "paro, sigo, atención…". Me daba vergüenza pensar en equivocarme, me iban a mirar todos los músicos de la orquesta. Y en la segunda toma salió todo. Por eso me parece una falta de respeto cuando dicen que "Artaud", que es un trabajo solista de Luis, es el mejor disco de Pescado Rabioso. (Télam)