(Por Javier Berro) El productor musical Bizarrap, uno de los máximos exponentes de la escena urbana argentina, ofreció anoche nuevas versiones de sus éxitos virales desde el escenario del AtPark en Mar del Plata, desde donde anunció la salida de una nueva sesión junto a los cumbieros L-Gante y Pablo Lezcano.

Luego de su frustrada presentación del sábado, que debió ser reprogramada por las inclemencias del clima por tratarse de un lugar abierto en la playa cerca del Faro, el artista tuvo su revancha desde las bandejas en su reencuentro con el público argentino después de un largo tiempo.

Desde el centro del escenario, mostró sus habilidades como dj para mezclar y remixar en vivo un repertorio que explica su meteórico ascenso a la escena internacional, con cuatro recientes nominaciones en los últimos Grammy Latinos y millones de reproducciones en sus plataformas digitales.

Fiel a su estilo, enfundando un buzo gris con capucha, anteojos de sol y la gorra que lleva sus iniciales, la estrella urbana irrumpió cerca de las doce de la noche para ubicarse en el medio de una cabina revestida con pantallas led que continuaban el relato visual que ofrecían las pantallas, con imágenes retrofuturistas y retratos digitales que potenciaron el vuelo de su música.

La voz de Nathy Peluso en las primeras barras de la "BZRP Music Session #36" decretaban el comienzo de un set al que no le iban a faltar ninguna de sus canciones más esperadas, disparadas desde un mixer que dominó de principio a fin para encontrar respuestas en un público al que le llevó algunas canciones entrar en calor.

Después de una tanda que incluyó las colaboraciones con L-Gante, Zaramay, Eladio Carrión, llegó un giro inesperado en su repertorio con el clásico "Can't get you out of my head" de la australiana Kylie Minogue, que Bizarrap aprovechó para entrelazarlo con su sesión con Alemán y seguir su recorrido con las que grabó junto a MHD y Dani.

Hombre de pocas palabras, se expresó mejor desde las bandejas, con subidas y bajadas de tempo repentinas y el efectivo uso de los filtros para recortar frecuencias y que el público se haga notar cantando las canciones, muchas de ellas llevadas al dubstep del estilo de Skrillex, uno de los referentes musicales del productor argentino.

"Hoy se cumplen cinco años desde que empecé con Bizarrap, así que les quiero agradecer por esto", sostuvo en una de sus pocas intervenciones con el micrófono, antes de terminar de encender todo con un remix de "Mamichula", la canción que le produjo al rapero Trueno con la voz invitada de Nicki Nicole, y que desde los parlantes del Atpark hizo vibrar al público con nuevos sonidos y una impronta de synth-wave.

La voz de la estrella rosarina seguiría sonando en "YaMeFui", la canción con la que Bizarrap y Duki cumplieron con su promesa de grabar juntos si la selección argentina comandada por Lionel Messi se coronaba campeona en la Copa América de Brasil.

Promediando el final, entrelazó otros hits como "Unfollow" (feat. Duki & Justin Quiles) con el tema que "soltó" con Nicky Jam y su última "Bzrp Session" del 2021 junto a Tiago PZK, un reggaetón que lleva su marca personal como alquimista de sonidos urbanos y electrónicos que sigue cosechando millones de reproducciones en las plataformas.

"Malbec", otra de las que produjo para el Duki, quedó para una despedida encendida con pulso de k-pop y con el tempo más que acelerado para ponerle un broche final a un recorrido (casi) autoreferencial que el productor recreó como dj: "Es la última, guachos. Los quiero a todos cantando", avisó antes de hacer la última, anunciar su nueva sesión con L-Gante y Pablo Lezcano y dejar el escenario no sin antes sacarse la selfie con el público.

Antes de su show, amenizaron la noche DJ Stuart y el renombrado productor Omar Varela, otra de las caras visibles de la explosión de la escena urbana argentina, que en un formato parecido al de su colega mezcló algunas de sus producciones más celebradas como las que hizo para L-Gante y Dillom ("Tinty Nasty") y Duki y Khea ("She Don't Give a Fo") y se dio el gusto de hacer subir al escenario a algunos de sus amigos como los streamers Manzana y Oky.

El escenario de AtPark, donde conviven en su programación la cultura urbana, la música electrónica y el rock, contará el próximo fin de semana con los shows de María Becerra y Conociendo Rusia. (Télam)