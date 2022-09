(Por Hernani Natale) Pocas horas antes del concierto que ofrecerá esta noche en el estadio Luna Park, tras presentarse el domingo pasado como apertura de Green Day en Vélez, Billy Idol se tomó un instante para hablar sobre su nuevo EP “The Cage”, momento en que reconoció que, al igual que lo hizo durante 40 años de trayectoria, aborda diversos estilos musicales “pero siempre con actitud punk rock”.

“Es cierto que empecé en la escena del punk rock con Generation X pero cuando fui a (norte) América para continuar mi carrera solista, decidí que iba a hacer la música de Billy Idol, o sea mi propia música. Allí están mis sentimientos, mis deseos, mi voluntad, sea o no punk rock. No sé si ´The Cage´ es punk rock. Hago muchos estilos de música pero siempre con una actitud punk detrás”, expresó el artista ante una consulta de Télam.

Billy Idol lanzó estos conceptos en una conferencia de prensa ofrecida en el porteño hotel Four Seasons para anunciar el lanzamiento del próximo 23 de septiembre del EP “The Cage”, del cual ya anticipó el tema que da nombre a la placa y “Running From The Ghost”, tanto a través de videoclips como en su presentación del domingo pasado en Vélez, que marcó su regreso al país a 31 años de su única visita.

“El álbum está inspirado en la pandemia, tuve que hacer frente a mis propios monstruos tratando de entrar por la ventana. Fue escrito en pandemia pero no tiene que ver solo con eso, sino con cualquier otro ámbito donde uno se sienta preso”, sentenció, a la vez que puntualizó que “Running From The Ghost” remite a la lucha contra las adicciones que encaró junto a su guitarrista y socio musical Steve Stevens.

MIRÁ TAMBIÉN Colorao que estalla, un documental santiagueño que investiga el sincretismo indígena y católico

“Me enamoré del rock and roll en 1966 y decidí que esa sería mi vida. De ahí sale la inspiración para mis letras, también de mis sentimientos, el ambiente político, mis amigos. Es importante estar atento a esto para ser fiel a lo que uno siente”, señaló.

“The Cage”, que será lanzado por el sello Dark Horse, creación del beatle George Harrison que actualmente está a cargo de su único hijo Dhani, sucederá a “The Roadside”, su trabajo de 2020 que volvió a ponerlo en la ruta.

Respecto a su paso por la Argentina en 1991, el artista nacido hace 66 años en Gran Bretaña, surgido en la escena punk de la segunda mitad de los ´70 y que en los ´80 recaló en Estados Unidos para su carrera solista, dijo recordar que aquí había “una audiencia fantástica” y “las más bellas chicas”. (Télam)