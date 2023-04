(Por Hugo F. Sánchez, enviado especial) El actor Benicio del Toro, ganador del Oscar por su trabajo en "Traffic" y que este sábado será reconocido con el Premio Platino de Honor 2023 por su trayectoria, tuvo hoy en Madrid un encuentro con la prensa internacional en el que afirmó que "en Hollywood no se profundizan a los personajes que representan a las minorías".

Entretanto, también son protagonistas en Madrid por reconocimientos del público la película "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, y los actores Ricardo Darín, Guillermo Francella y la actriz Natalia Oreiro.

La presencia del puertorriqueño Del Toro es uno de los principales atractivos de la 10ma. edición de los Premios Platino que distingue lo mejor del cine y las series iberoamericanas, cuya gala se llevará a cabo mañana en el Palacio Municipal Ifema de la capital española.

En la previa de la ceremonia y frente a los periodistas reunidos para la ocasión en el hotel InterContinental Madrid, del Toro se mostró de buen humor, al hacer los agradecimientos de rigor por el lauro a su trayectoria y de "seguir los pasos de Ricardo Darín, Antonio Banderas, Edward James Olmos o Carmen Maura" -premiados en ediciones anteriores-, y agregó que se sentía "muy contento de ser parte de este grupo".

Enseguida se refirió a la situación de los hispanos en Estados Unidos, en donde transitó buena parte de su carrera, y aseguró que "hay estereotipos que se crean y existen porque en Hollywood no se profundizan a los personajes que representan a las minorías", y reflexionó: "A lo mejor no se profundiza porque no han fermentado escritores que hagan la historia del hispano dentro de Estados Unidos".

"Tuve la oportunidad de trabajar con directores, escritores y productores que escucharon mis sugerencias por darle una dimensión al personaje y de alguna manera los convencí", contó con una sonrisa el actor, y recordó: "Y yo, sin ser escritor ni director, busqué un espacio con creadores que entendieron que quería buscar el ángulo a los personajes, enriquecerlos".

El intérprete participó en filmes destacados como "Los sospechosos de siempre"; "Pánico y locura en Las Vegas", "Snatch: Cerdos y diamantes", "Che" (por el que ganó la Palma de Oro en Cannes), "21 gramos" y "Sicario"; colaboraciones que lo llevaron a estar a los ordenes de realizadores como Bryan Singer, Terry Gilliam, Steven Soderbergh, Alejandro González Iñárritu y Denis Villeneuve.

Del Toro reconoció que no se consideraba demasiado bueno para sacar conclusiones sobre su propia carrera, pero aseguró que con el correr de los años si bien la actuación es lo que lo sigue motivando, ahora también le interesa "explorar otras cosas, tal vez producir o dirigir".

En el mismo evento también fue protagonista la delegación argentina, que se hizo acreedora de varios premios votados anteriormente por las audiencias: "Argentina,1985" ganó el Premio Platino del Público a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, mientras que Ricardo Darín ganó en la opinión popular en el rubro de Mejor Interpretación Masculina, también por la cinta de Santiago Mitre.

En el rubro televisivo también hubo reconocimientos del público: Guillermo Francella fue elegido como como Mejor Actor de Miniserie o Teleserie por "El encargado", y Natalia Oreiro a la Mejor Actriz por "Santa Evita".

Justamente la actriz uruguaya, que mañana dirá presente por partida doble en los Premios Platino, no solo por su protagónico en "Santa Evita", sino como parte del equipo de "Iosi, el el espía arrepentido" (nominada como Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana), habló con un reducido grupo de periodistas latinoamericanos entre los que se encontraba Télam sobre ambos trabajos, su pasión por la música que decidió relegar en parte por su carrera de actriz y el desafío que significa interpretar personajes basados en personas reales.

Sobre su protagónico en "Santa Evita", recordó una frase del escritor Eduardo Galeano: "'El miedo del hombre a la mujer sin miedo', eso es terrible y al menos a mí lo que más me costaba era poder atravesar esa situación como mujer", aseguró Oreiro, mientras que de la villana que encarna en "Iosi", dijo que siempre luchaba "por no juzgar a los personajes y entenderlos", aunque en este caso le "costaba mucho".

Y pesar de que tiene un exitoso recorrido con la música, Oreiro recordó: "Fue tan fuerte lo que pasó con mi primer disco que me tomó por sorpresa y en un momento me di cuenta de que tenía que ponerle freno para reencontrarme con la Natalia actriz".

Consultada por esta agencia sobre si evalúa las repercusiones que puede haber por formar parte de proyectos que generen polémica a partir de interpretar personajes históricos como Evita o una agente de los servicios de inteligencia en "Iosi", Oreiro planteó que en el trabajo "uno se expone a la opinión, lo que no quiere decir que no te afecte", y añadió: "Todo lo que uno hace es político y yo me considero una persona comprometida socialmente, entonces mis personajes también tienen un poco que ver con lo que me pasa a mí en relación a lo social". (Télam)