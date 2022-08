(Por Pedro Fernández Mouján).- Casi pidiendo permiso, sobre el fin de los bises, la cantante, guitarrista y compositora Laura Ros entregó anoche en Bebop, "Little Green", en una situación que en su mágica evanescencia e intimidad terminó de marcar el ánimo y la belleza con la que viene trabajando el repertorio de la canadiense Joni Mitchell.

"Descubriendo a Joni Mitchell" se llama el recorrido que está desarrollando Ros sobre una de las compositoras e intérpretes que partió aguas en el folk y rock norteamericano a partir de su aparición fulgurante a finales de los 60 y comienzos de los 70 y del que viene ofreciendo anticipos en sucesivos shows que desarrolla en el local del barrio porteño de Palermo.

Acompañada por Federico Gil Solá en batería y percusión, que desarrolló un finísimo y despojado trabajo con escobillas, platos, redoblante, bombo y accesorios, y el bajista Nahuel Rosso, incorporación reciente, más Martín Medina en flauta traversa como invitado en un segmento, Ross, con varias guitarras a mano y más afinaciones, alcanzó climas, texturas y sonoridades suaves y profundas para traer el repertorio Mitchell, una de las joyas más valiosas del cancionero popular que dieron los cantautores norteamericanos desde la aparición del rock.

"Descubriendo a Joni Mitchell" es un trabajo de inmersión profunda en el universo de la autora de "Blue" y "Hejira" entre otras maravillas, que Ros viene registrando en sucesivos sencillos que lanza en plataformas y de los que ya hay cuatro, de audición obligatoria.

MIRÁ TAMBIÉN Un mes y medio después de su estreno, Netflix cancela la serie de Resident Evil

Uno de estos registros grabados, "Woodstock" -sobre el emblemático festival de 1969 y que en 1970 tuvo tres grabaciones distintas (la primera de Crosby, Still, Nash & Young, la segunda de la propia Mitchell en "Ladies of the Canyon"; y una tercera de los británicos Matthews Southern Confort)- fue el que abrió el show de anoche, despertando todas las posibles sugestiones que la extraña y cercana música de Mitchell puede ofrecer.

Después llegaron otras composiciones de la canadiense: "Free Man in Paris", "In France the Kiss in Main Street", "River" y "My Old Man", en distintos formatos, todas trabajadas buscando recrear dos aspiraciones que pueden parecer contrapuestas pero que se unieron sin dificultad anoche en Bebop: un respeto y precisión absolutos sobre el original y un aire propio y personal.

De a momentos, la voz de Ros alcanzó registros novedosos y se sostuvo sola con la guitarra, en cuarteto, en dúo con el bajo o la batería alternativamente, o en el formato de trío y fue demoledora su interpretación de "The Dry Cleaner from Desmoines", con su voz sobre la percusión sin guitarras; así como la energía de "Big Yellow Taxi" y los climas que atravesó en "A Case of You".

Ros contó durante el show algunas cuestiones de las canciones de Mitchell como sus innumerables y novedosas afinaciones o explicó el trabajo de trasposición del piano a la guitarra que hizo en algunas y leyó también pequeñas partes de las composiciones traducidas al castellano, algo que, formará parte del trabajo general de "Descubriendo a Joni Mitchell" y agradeció, también, el trabajo de apoyo y aliento de Gil Solá en este recorrido.

MIRÁ TAMBIÉN Diplomaturas en distribución, desarrollo de proyectos y gestión de empresas audiovisuales

El repertorio del show giró en torno de los primeros quince años de creación de Mitchell, hoy con 78 años y cuyo último álbum de estudio fue "Shine" en 2007.

Así pasaron por el escenario de Bebop varias canciones del inoxidable e insondable "Blue" (1971); y también de "Court and Spark" (1974), "The Hissing of Summer Lawns" (1976); "Clouds" (1969) y el inclasificable "Mingus" (1979).

Junto con "Woodstock" se pueden escuchar en plataformas "All I Want", "Hejira", y "Chinese Cafe/Unchaimed Melody" para poder apreciar el notable acercamiento musical de Ros al universo Mitchell. (Télam)