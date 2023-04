El baterista norteamericano Willie Jones III, uno de los más destacados nombres del jazz actual en su instrumento, encabezará el próximo fin de semana cuatro conciertos en la sala porteña Bebop Club para sumarse desde Argentina a la celebración del Día Mundial de un género que, alerta, “hoy está en una situación de lucha”.

Más allá de esta batalla personal por sostener y actualizar ese legado, el músico señala: “Considero importante mantener vivo al jazz porque representa toda una cultura, una sociedad”.

“Pero más allá de lo que yo considere, el jazz seguirá vivo por las grabaciones de los grandes músicos que tuvimos, y esto seguirá inspirando jóvenes que van a querer tocar nuestra música”, destaca Willie Jones III.

El instrumentista nació en Los Ángeles en 1968 y es hijo del reconocido pianista de jazz Willie Jones II, pero además se formó con Albert "Tootie" Heath y ya encaminado como productor y músico, en 1994 acompañó al vibrafonista Milt Jackson y entre 1995 y 1998 integró la banda de Arturo Sandoval y grabó junto a Horace Silver.

Desde 1998 y hasta 2005 Willie Jones III fue miembro del quinteto de Roy Hargrove, tocó en grabaciones de Kurt Elling y Eric Reed y trabajó con Sonny Rollins, Wynton Marsalis, Michael Brecker y Herbie Hancock, entre más.

Ahora, en compañía de dos de sus más fieles laderos (Justin Robinson en saxo alto y Danton Boller en bajo) y sumando la trompeta del argentino Mariano Loiácono, regresa a Buenos Aires para presentarse el sábado 29 a las 20 y 22.45 y el domingo 30 a las 19 y 21.30 en la sala sita en Uriarte 1658.

Télam: ¿Qué puede adelantar acerca de los conciertos que ofrecerá el 29 y 30 de abril y cómo se vinculan con los que ofreció un año atrás también en Bebop?

Willie Jones III: El enfoque musical será similar, es el sonido que este cuarteto busca, dentro del bebop/hardbop. Para esta vez tocaremos algunos standards que grabé en mi último disco "Fallen Heroes" (2021) y algunas composiciones originales, especialmente de Justin Robinson, que grabó en un disco que saldrá en la segunda mitad de año.

T: ¿Cómo definiría el presente del hardbop y cuál es su incidencia en el jazz de hoy?”

WJIII: El hardbop, como el bebop, como el rock, como la música clásica, no tienen fecha de vencimiento. La música que llega a un nivel de excelencia no muere, después puede que se toque más o menos, pero siempre estará viva. Hoy se está tocando más hardbop/bebop que hace unas décadas. Mi influencia es la que mi honestidad puede dar. Intento tocar siendo yo mismo y aportar desde mi lugar lo que mi música me brinda.

T: ¿Puede presentar a sus compañeros Robinson y Boller? ¿qué destacaría de lo que consiguen musicalmente como trío?

WJIII: Diría que Justin y Danton son de mis músicos favoritos en el mundo y soy un afortunado de tocar con ellos. Hace muchos años que tocamos juntos, coincidimos en diferentes grupos. Tenemos una conexión musical muy importante y buscamos el mismo lugar hacia donde llevar la música.

T: ¿De dónde viene el vínculo con el argentino Loiácono y qué siente que le aporta a la propuesta?

WJIII: Conocí a Mariano hace unos años, compartimos un homenaje a Cannonball con un grupo liderado por Vincent Herring. Mariano tiene un estilo que viene del hardbop y encaja perfectamente en el sonido que busco. Se suma al grupo sin problema y con (el saxofonista) Justin son muy potentes.

T:¿Cómo se definiría como baterista?

WJIII: Es difícil hablar de uno mismo, pero como baterista me defino como alguien que ama "swinguear" y que siempre está aportando algo a lo que pase sobre el escenario. Si logro esas dos cosas ya me siento bien.

T: Además de su reconocida trayectoria como músico, suele dar talleres y clínicas ¿qué consejos le daría a alguien que quiere ser baterista?

WJIII: El consejo más importante que le daría a un estudiante es que sea honesto consigo mismo al momento de reconocer su nivel como instrumentista. (Télam)