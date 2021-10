Barrios Bajos, banda de rock oriunda de Laferrere, partido de La Matanza, se presentará el 27 de noviembre y por primera vez en el mítico estadio Obras Sanitarias, donde festejará sus 23 años de historia y mostrará las canciones que integran su nuevo disco “La energía del under”.

“Tener la oportunidad de poder presentarnos en un lugar tan icónico para el rock es muy significativo y muy lindo; para la banda es un sueño que se vino postergando desde hace muchísimos años, ya que tuvo momentos de auge muy alto y parecía que la hazaña la realizábamos antes”, dijo a Télam Richards, cantante y guitarrista del grupo.

A lo largo de su largo camino recorrido, Barrios Bajos compartió escenario con bandas como La 25, Viejas locas, Callejeros, Los Gardelitos, Ratones Paranoicos, entre otras, y se presentó en diferentes puntos del país.

“Lo más importante de todo es saber donde pisamos, y el lugar que siempre pisamos el barrio”, dijo Richards acerca de la esencia del grupo que mantiene intacta su identidad y los valores con los que fue creciendo.

En el concierto en el "Templo del rock” –cuyas localidades pueden conseguirse en tuentrada.com- , Barrios Bajos presentará “La energía del under”, un disco de 12 canciones donde versionan clásicos de “bandas no tan populares que no debemos dejar de escuchar, y nos damos el gusto de poder tocar sus canciones con el máximo respeto a nuestros colegas”, definió el cantante.

La agrupación formada en 1998 que llegará a Obras por primera vez está integrada también por Pachy en bajo, Nelson en batería, Double Do en guitarra, David en armónica, Mariano en saxo, Tatu en percusión y Adrián en guitarra acústica.

Télam: ¿Qué representa para la banda llegar a tocar en el mítico estadio Obras?

Richards: Creo que vamos a poder contagiarnos de la energía de miles de shows que se hicieron en el estadio y vamos a salir de esta fecha tan importante con un aprendizaje muy grande, desde ya aprendimos que no hay cosas imposible y que tarde o temprano las cosas llegan.

T: ¿Cómo describirían este presente de Barrios Bajos en plano musical y humano?

R: Pasaron 23 años de aquel lejano 1998 donde la rebeldía se respiraba en cada rincón del Conurbano. Los que teníamos suerte de terminar el secundario andábamos sin posibilidades de un trabajo estable o bien remunerado, la cosa no daba para más en el país, justo en ese momento nace Barrios Bajos, en un marco en el que la música under estaba bien arriba, la propuesta contracultural había inundado todo el ambiente y los shows fueron surgiendo en cada rincón. Hoy estamos mucho más grandes y maduros, no le podemos dedicar 24 horas a la banda ya que todos trabajamos, pero el tiempo que le dedicamos está aprovechado al máximo.

Estamos en el mejor momento de la banda, es un momento del disfrute a pleno, porque sabemos que cada cosa cuesta muchísimo y que el hoy es lo más importante de todo. Creo que salir del under sería muy aburrido, no tendría sentido llegar a la cima si después de eso ya no hay nada.

T:¿Cómo describirían el espíritu de “La energía del under”?

R: “La energía del under” es querer llegar acompañado a un lugar, es la amistad y el respeto, es un mensaje de poder decir que no hay que llegar solos a un lugar si no que hay que llegar con los amigos de siempre.

T:¿Dónde reside el secreto para seguir adelante a través de los años?

R: Nosotros lo tomamos lo más profesionalmente posible pero no nos permitimos que la obligación sea más grande que nuestra amistad, por eso mismo es que somos una familia y vamos a estar unidos hasta el último día, seguimos siendo curiosos y sabemos que aún no aprendimos nada y que estamos en una etapa de constante aprendizaje. (Télam)