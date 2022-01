(Por Romina Grosso). La actriz Barbie Vélez, quien protagoniza junto a Rodrigo Noya, Bautista Lena y Federico Barón la comedia "Trepadores"-que se presenta los viernes y sábados a las 23 en el Teatro Buenos Aires-, contó que si bien se siente cómoda en diferentes géneros, no puede negar que es increíble sacarle un sonrisa a la gente".

La bella joven, hija de Nazarena Vélez –además productora de la pieza-, construyó un lugar propio en su profesión y en el mundo del espectáculo argentino; ahora comienza el 2022 con el estreno de esta pieza que marca su reencuentro con el público tras una pausa obligada por la pandemia .

Acerca de este regreso a los escenarios, Vélez contó a Télam que antes del estreno se sentía nerviosa y a la vez con muchas ganas. "Una se desacostumbra, desde 2019 que no hacia teatro presencial, extrañaba mucho y estoy muy feliz de volver con esta comedia que es muy hermosa".

Escrita por Gustavo Lista y dirigida por Ariel Basaldú, la comedia se presenta en la sala ubicada en Corrientes 1699 con funciones los viernes y sábados a las 23, con una trama plagada de situaciones cómicas, y enfrenta a cuatro trabajadores en un espiral de competencia alocada.

La historia de desata en la sección de relleno de aceitunas de una fábrica de embutidos, en la que un grupo de operarios están dispuestos a todo por conseguir un ascenso. La jefa –Vélez-, un tanto desequilibrada, los enfrenta con sus delirantes órdenes, conduciendo a estos hombres por un camino que va desde las situaciones más absurdas hasta la revelación de los secretos personales de mayor oscuridad.

Télam: ¿Podemos decir que la comedia es el género en el que te sentís más cómoda?

Barbie Vélez: A mí me gusta mucho la comedia porque siento que es muy difícil hacer reír a alguien porque tenés que tener un tiempo, no es que se pueda hacer lenta ni larga porque el chiste es el chiste y funciona o no funciona y ya. Entonces la verdad que me parece súper satisfactorio sacarle una sonrisa a la gente, me pasa un poco eso. Por otro lado yo me siento cómoda haciendo novelas, haciendo dramas, también he hecho en teatro "La casa de Bernarda Alba". Pasé por diferentes géneros pero de verdad no puedo negar que es increíble escuchar la risa de la gente.

T: ¿Cómo describirías "Trepadores"? ¿Qué es lo que te atrajo a vos especialmente?

BV: Yo soy la jefa de los chicos, de los trabajadores, operarios: Es una obra muy divertida que tiene también un poco de comedia, humor y es bastante sarcástica, habla sobre ese tipo de personas que están en todos los ambientes y que no les importa nada y van por tu cabeza para poder subir un poco más, para poder ascender o lo que sea y siento que más de uno se va a sentir identificado con la obra.

T: Acá todo está llevado al extremo…

BV: Por supuesto todo está llevado al extremo pero en la base uno puede ver a varias personas. El director Ariel Basaldúa tiene muchas comedias encima y entonces entiende muy bien qué hacer para lucirse y realmente está comprobado porque la obra la gente la disfruta mucho y se ríe mucho que es lo importa.

T: Esta es una nueva versión de "Trepadores".. ¿Hubo algún cambio en la obra o es la misma que presentaban en 2019?

BV: La trama sigue siendo la misma, hubo muchos cambios, el hecho de pasar de ser un hombre jefe a una mujer jefa, cambia mucho el trato con los chicos, hasta la relación que tenemos, la letra, muchos chistes son diferentes obviamente. Además de mi personaje hay cosas distintas que no quiero adelantar pero que tienen que ver con el romance, hubo agregados. Si la vieron en su momento con Santiago Caamaño que era el protagonista, van a ver que la obra cambió completamente en ese sentido.

T: ¿Cómo estás viviendo este presente tan especial en el que es muy necesario reencontrarnos con el teatro y con la distensión...

BV: Exacto, empezamos a organizar bastantes meses antes entonces con la incertidumbre, y finalmente se pudo hacer, obviamente con personas acotadas a lo que estaba reglamentado y con el horario reglamentado a lo que se podía en su momento pero súper.

T: ¿Y en plano profesional?

BV: La verdad es que lo disfruto muchísimo, es lo que me encanta, este 2022 arranco con mucho trabajo, con cosas que todavía no se pueden contar, pero con muchas novedades y trabajo que a mi la verdad me fascina y sobre todo volviendo un poco al escenario.

T: Con Rodrigo Noya habías trabajado en "Hermanos o hermanas" en plena pandemia?

BV: SI, hicimos esa obra por streaming sabiendo que podía ser muy difícil, pero la relación que tenemos es la mejor. Además estuvimos filmando en Uruguay algo que se va a estrenar en marzo. Es una película que no tiene nombre todavía y es dirigida por Augusto Tejera. (Télam)