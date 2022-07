El bandoneonista y compositor Juan Pablo Jofré, sanjuanino que desde hace 20 años está radicado en Estados Unidos, estrenará el viernes en el porteño Centro Cultural Kirchner (CCK) un concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y espera para agosto la salida del álbum con obra propia registrada con la Orquesta Sinfónica de Londres.

“Yo no le quiero poner un sello o un nombre a lo que hago, pero soy argentino, toco el bandoneón y la música que hago, aunque sea académica, obviamente está relacionada con el tango y está relacionada con la música argentina”, señala Jofré durante una entrevista con Télam.

Desde ese posicionamiento, el músico y autor apunta que “siempre les digo a los compositores, a mis colegas de acá, que aunque el mundo está cambiando cuando uno pinta su aldea tiene su peso y, en cambio, si pierde su color y su idioma, no existe”.

Capaz de analizar el contexto actual, reflexiona que “si bien antes estaban los compositores nacionalistas que con la globalización e internet y la mezcla de culturas quizá terminen desapareciendo, uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro y a lo mejor esa identidad termina teniendo un valor mayor”.

Jofré tocará el viernes desde las 20 en el Auditorio Nacional del CCK su “Doble concierto N°1 para violín y bandoneón con orquesta de cuerdas, piano y percusión”, donde dentro del programa de la Sinfónica Nacional dirigida por Christian Baldini, estará acompañado por el violinista Gustavo Mulé.

Una noche después, también en compañía de Mulé y sumando al pianista Ivan Rutkauskas, el artista se presentará en el marco del Mozarteum de la ciudad de San Juan.

“Va a ser maravilloso poder tocar para mi familia y mis amigos en el Auditorio Juan Victoria que es una sala increíble y abordar ese mismo doble concierto con reducción de piano y también hacer otras obras a trío”, adelanta el creador.

Además, en agosto Jofré lanzará un álbum de composiciones propias y arreglos que fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, junto a la clarinetista coreana-americana Seunghee Lee y bajo la batuta del maestro italiano Enrico Fagone.

Capaz de componer y tocar músicas de impronta académica (que ejecutaron la Orpheous Chamber Orchestra, la San Jose Symphony, San Antonio Symphony, San Diego Symphony y formaciones de Rusia, Taiwán e Italia) y también popular (por ejemplo con su ensamble neoyorquino JP Jofré Hard Tango Chamber Band), el músico parece desplegarse en una ruta que combina tradición y libertad tomando la referencia de Astor Piazzolla.

Télam: El año pasado en el Festival ACC World Music de Corea del Sur encabezaste un homenaje a Piazzolla junto a músicos locales ¿cómo fue esa experiencia?

Juan Pablo Jofré: Fue hermoso. Corea es un país que amo mucho (su mujer y su hija son coreanas) y toqué en un festival muy grande junto a músicos coreanos que aprendieron la música increíblemente porque tienen una responsabilidad y un respeto por nuestra música que radica en la humildad y el profesionalismo. Yo atribuyo a esa postura que exista una gama de músicos asiáticos que la está rompiendo y tocando increíblemente.

T: ¿De dónde viene la música que creás y ejecutás desde la escena de Nueva York?

JPF: Como todo adolescente que tocaba tenía una banda de heavy metal en la que tocaba la batería y todavía me gusta mucho la música pesada. Pero como desde la batería se me dificultaba componer, empecé a estudiar teorías musicales, piano y guitarra y recién a mis 20 años aparece el bandoneón. Y bueno, cuando tuve la una invitación para ir a Estados Unidos, no lo dudé, saqué la visa de artista y empecé desde bien abajo, fueron dos años de calvario hasta asentarme en una ciudad que es súper agresiva, súper cara y es otra cultura, pero es el sitio donde se formaron muchos de mis ídolos como Piazzolla, Igor Stravinski, los Metallica y pude estudiar más con profesores muy “grosos”, gente que trabajó con todas las orquestas y ahí como que empecé a componer más seriamente y apostar por mi música.

T: Tocarás en el país el “Doble concierto N°1 para violín y bandoneón con orquesta de cuerdas, piano y percusión” y en breve se conocerá el registro londinense del “Doble concierto para clarinete y bandoneón” ¿cómo sentís que dialogan las dos obras y qué puntos de conexión hay entre ambas?

JPJ: Digamos que son dos dobles conciertos con instrumentos solistas cantando las voces principales, poniendo los temas y proponiendo los contrapuntos con el acompañamiento de orquesta. Pero en el que grabamos en Londres me explayé más, es más largo y tiene más momentos de orquestales también, además de añadir recursos contemporáneos y mayor percusión. Definitivamente lo siento más moderno y como una evolución en mi música, algo que me pone muy contento porque como compositor siempre busco renovarme. Y el día que me empiece a repetir, voy a dejar de componer porque lo que motiva es traer ideas nuevas. (Télam)