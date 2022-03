La banda colombiana de pop Morat concretó con "Llamada perdida", primer adelanto del que será su cuarto álbum a lanzarse este año, lo que Juan Pablo Villamil Cortés, voz principal del cuarteto, presentó como "la decisión de crecer como personas y como músicos e ir creciendo con nuestro público".

"Siempre nos hemos proyectado como una banda de largo plazo y eso conlleva la necesidad natural de explorar sonidos nuevos y de abordar letras que ya no hablen exclusivamente de amor", resaltó Villamil Cortés durante una entrevista con Télam.

En una comunicación que compartió con sus compañeros de grupo, Juan Pablo Isaza Piñeros (guitarra y voz), Simón Vargas Morales (bajo y voz) y Martín Vargas Morales (batería y voz), desde Bogotá, el también guitarrista apuntó que "ha sido efectivo y súper bonito abrirse a mostrar esta nueva etapa" cuyo clip en YouTube supera los 5.810.000 vistas.

Morat nació en Bogotá en 2011 y de la mano de sus tres primeros discos ("Sobre el amor y sus efectos secundarios", de 2016; "Balas perdidas", de 2018; y "¿A dónde vamos?, de 2021) logró posicionarse como una de las propuestas más taquilleras del pop en español.

El bajista y cantante Simón Vargas Morales señaló a esta agencia que con "Llamada perdida" como botón de muestra "empezamos a tocar temas muy específicos como la soledad y el amor propio que son asuntos que no habíamos encontrado la forma de tratarlos en nuestras canciones".

Su hermano, el baterista y vocalista Martín (quien ingresó al conjunto en 2016), arriesgó que en un momento donde la llamada música urbana marca el pulso de la industria "nos pone muy felices ser como abanderados de una escena de bandas con instrumentos y ayudar a generar espacio para este tipo de propuestas".

Por su parte, el guitarrista y cantante Isaza Piñeros añadió al respecto que "sostener la idea de la banda es algo que queremos seguir rescatando para empujar a esa necesidad de mantener con vida el formato de un grupo de amigos que toca instrumentos y hace música en vivo".

Entre la placa por venir y el repertorio reunido en "¿A dónde vamos", Morat iniciará mañana en Quito un nuevo tour latinoamericano que hasta el 2 de abril prevé presentaciones en Guayaquil, Bogotá, Caracas y Ciudad de México y que en el segundo semestre de 2022 incluirá a Argentina.

Télam: ¿Cómo convivirá la gira que se inicia con el disco por venir?

Juan Pablo Isaza Piñeros: La gira se irá desarrollando en paralelo a la salida de nuevos singles y de la edición del cuarto disco porque nuestro tercer álbum salió hace relativamente poco y con la pandemia en medio.

T: ¿Entonces puede pensarse que la cuarta placa es algo que Morat le "debe" a la pandemia?

Simón Vargas Morales: No es un disco hijo de la pandemia temáticamente pero sí es verdad que ese parate nos abrió un espacio de tiempo que no habíamos tenido antes. Hacía cuatro años que no pasábamos más de dos o tres semanas en un mismo lugar y eso sí influyó fuertemente en la forma de composición y en el sonido que trabajamos.

T: ¿Qué modelos artísticos tomaron de referencia para atreverse al cambio estético que transitan?

Martín Vargas Morales: Si bien desde la parte estética queremos rescatar el sentimiento de bandas anteriores a nosotros, lo hacemos siendo muy fieles a nuestro instinto para hacer una exploración constante en busca de nuestro propio sonido y de sostener la marca Morat.

T: En 2021 Colombia fue escenario de estallidos populares ¿cómo vivió Morat ese momento político?

Juan Pablo Villamil Cortés: Fue un momento muy doloroso para el país y lo sigue siendo porque realmente hay muchas cosas que mejorar en Colombia.

SVM: Lo que es absolutamente claro es que tenemos que trabajar para lograr vivir en un país donde salir a la calle a protestar, por el motivo que sea y estemos o no de acuerdo con ello, no sea una situación de peligro y ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos durante el paro y las protestas. (Télam)