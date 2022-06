A casi quince años del estreno de “Mágico Corazón Radiofónico”, el primero de una prolífica discografía que pergeñó junto a los aportes de sus compañeros de Banda de Turistas, Bruno Albano -cantante, bajista y compositor del quinteto- aún reniega de las etiquetas conquistadas con en aquella irrupción compartida junto a sus amigos de la adolescencia.

Télam: ¿Reconocés la huella de ese disco dentro de la escena argentina?

Bruno Albano: Renegué durante mucho tiempo de ese pedestal por haber sido de alguna manera ‘el rock indie joven’ del país de ese momento. Nunca creí eso de mí ni de la banda, porque no era como lo veíamos en ese momento. Para mí fue un disco que salió de la terrible y desesperada necesidad de expresarse y de darse a conocer al mundo. Y también de una inconformidad enorme que yo sentía en ese momento con lo que la vida me iba a deparar: terminar el secundario, elegir una carrera, o salir a trabajar de algo. Fue como un disco que hicimos para evitar el mundo real y nos salió bien, porque a partir de ese momento nos empezamos a dedicar profesionalmente a la música. Lo veo como un disco que fue como mi salvación y al que le debo un montón de cosas, pero después con el tiempo, ahora que estoy por cumplir 34 años, me pasa que hablo con gente que me dice que fue importante. Y que un montón de jóvenes de ese momento se sintieron inspirados, empezaron a tener bandas y a armar como una movida. Ahora con el tiempo, dimensionándolo, me doy cuenta que fue un disco que si bien no tuvo alcance masivo y popular, ni nada por el estilo, terminó siendo medio vanguardista y de culto para una escena de un momento. Siento que abrió una brecha que antes no existía. Para nosotros fue muy impactante pero sí siento que abrió una brecha que no existía en ese momento. Para nosotros fue muy impactante haber trabajado con Mario Caldato Jr. (el productor brasileño conocido por sus trabajos con Beastie Boys y Jack Johnson, entre otros) por las circunstancias en las que nosotros estábamos.

T: Dejando de lado esas etiquetas, el disco rescataba músicas de los años sesentas y a grupos nacionales como Los Gatos, y hoy hay toda una escena que se constituye con esas referencias y esa búsqueda dentro de la canción beat y psicodélica.

BA: Rescato que, de alguna manera, Banda de Turistas le devolvió al rock o la escena de ese momento, la postura de una banda. De la banda como un conjunto de muchos integrantes que hacen una sola cosa, que forman una unidad, que era lo que a nosotros nos gustaba de la música y de grupos como Los Gatos, Los Beatles, Los Kinks, Pink Floyd. Un grupo de amigos y que estaba haciendo algo juntos contra el mundo y para el mundo. Y hoy la música no está concebida de esa manera. Ya no hay como bandas con personajes e identidades. Es algo que se fue difuminando un poco porque era algo cíclico. En ese momento, le dimos como eso de identidad de una banda. Se generó como una banda con la que no pasaba tanto eso. No veíamos bandas de nuestra edad en ese momento. Bandas de que quisieran ser una banda. Nosotros en ese momento estábamos muy influenciados por esa década. Tanto por la historia de Argentina como por bandas inglesas y americanas. No fue algo que hicimos como a propósito; ni fue un concepto que empezamos a dilucidar. Eran las canciones que nos salían, con la formación que nosotros teníamos en ese momento. Se dio así que la música que empezamos a hacer fuera por ese lado, por un lugar más similar con las cosas que nos gustaban a nosotros y que fuera casi como una necesidad para nosotros querer demostrar eso. (Télam)