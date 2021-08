Marcelo Balsells, reconocido por haber sido integrante de Opus Cuatro durante 30 años, es la voz cantante en “A la izquierda del roble (Recordando a Mario Benedetti)”, resaltó que el poeta uruguayo “le cantó al amor como pocos”.

"Quizás la canción y el poema sean dos mundos de intercambios mutuos. Aunque la canción sea distinta de la poesía y sean 'productos diferentes' en los poemas de Benedetti encontramos cierto 'perfume' a canción y en algunas canciones encontramos cierto lirismo”, razonó Balsells en charla con Télam.

El vocalista con registro de tenor sostuvo que “de este riquísimo material de poesía y canciones se nutre 'A la izquierda del roble'. Fue muy difícil la selección entre tanta maravilla y lograr un equilibrio entre la palabra hablada y cantada".

Balsells, quien fue director de la Casa Argentina en París, Francia, entre 2012 y 2016, contó: “Es inolvidable aquella bella escena de ‘El lado oculto del corazón’, de Eliseo Subiela, en que Darío Grandinetti le recita ‘No te salves’ al personaje de Sandra Ballesteros (‘No te quedes inmóvil/ al borde del camino/ no congeles el júbilo/ no quieras con desgana/ no te salves ahora/ ni nunca/ no te salves/ no te llenes de calma/ no reserves del mundo/ solo un rincón tranquilo…’)”.

Télam: ¿El texto de esa canción con música de Alberto Favero es tu preferido?

Marcelo Balsells: Uno de mis preferidos es "Hagamos un trato" (musicalizado por Joan Manuel Serrat): "A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo./ Pero hagamos un trato nada definitivo, yo quisiera contar con usted./ Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo./ Quiero decir contar hasta dos hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo, que usted sabe que puede contar conmigo". (Télam)