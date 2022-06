La cantante de pop canadiense Avril Lavigne lanzará una edición especial expandida de "Let Go", su exitoso álbum debut que cumple 20 años e incluirá seis bonus tracks originados en la grabación del disco y publicados como lados B y parte de bandas sonoras de películas.

Para conmemorar las dos décadas del popular álbum de pop punk alternativo, que obtuvo siete discos platino y fue el CD debut más vendido de 2002, la canadiense lanzará una versión expandida de aquel trabajo, cuyos bonus tracks incluirán una nueva grabación de "Breakaway".

Esa canción fue escrita por Lavigne para ser incluida en "Let Go" pero finalmente quedó afuera y fue cedida a la ganadora del reality musical "American Idol" en 2002, Kelly Clarkson, informó el sitio especializado Variety.

El tema se hizo famoso por estar en la banda sonora de la película "El diario de la Princesa 2", de 2004, alcanzando el primer puesto del top 100 del ranking de la revista Billboard, y en este lanzamiento expandido de "Let Go", la cantante interpreta su propia versión.

El nuevo disco tendrá, además de sus 13 temas originales, canciones como "Why" y "Get Over It", editados como lados B de singles de "Let Go", "Falling Down" de la banda sonora del filme "Sweet Home Alabama", "I Don’t Give" del soundtrack de la película "American pie: la boda" y "Make Up", tema que se vendió digitalmente.

Además, los videoclips de "Complicated", "Sk8er Boi", "I’m With You" y "Losing Grip" fueron actualizados a alta resolución en YouTube y habrá una edición en vinilo con lanzamiento el próximo 27 de enero. (Télam)