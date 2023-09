El rapero mexicano Juan Carlos Sauceda, conocido artísticamente como Lefty SM, fue asesinado en la madrugada de este domingo en su casa en Zapopan; según confirmaron sus representantes.

“Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”, escribió la compañía discográfica Alzada en sus redes sociales.

Según reportes difundidos por medios mexicanos, tres presuntos agresores habrían llegado a su domicilio en un auto en la noche del sábado y, tras burlar la seguridad, se adentraron en su domicilio con el objetivo de secuestrarlo pero terminaron acribillándolo con al menos dos disparos para luego echarse a la fuga.

Al momento de la agresión, María Isabel, su esposa, estaba presente y fue quien lo trasladó a un hospital cercano en Residencial Poniente, donde encontró la muerte esta madrugada por las heridas que recibió en su abdomen y pierna derecha.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

El rapero de 31 años logró fama en su país por el sencillo "Por Mi México", una canción que solamente en Spotify cuenta hasta hoy con más de 156 millones de reproducciones, y por sus colaboraciones con el renombrado Santa Fe Klan, con quien registró un celebrado álbum titulado "Necesidad" en el 2020. (Télam)