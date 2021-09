Ángeles Mendoza, Kelvin Klein y Malena Rod, artistas de Saladillo, Pehuajó y el Conurbano bonaerense, presentarán el próximo viernes sus trabajos en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Gobierno provincial, en el marco del ciclo "Música para el Pueblo".

Durante la emisión del ciclo, los artistas exhibirán los trabajos que mejor los representan y se referirán a los momentos, influencias e ideas que fueron delineando sus respectivas carreras, precisó un comunicado del Ministerio de Gobierno bonaerense.

Ángeles Mendoza, referente de la música popular y el folclore de la localidad de Saladillo, subirá al escenario virtual de "Música para el Pueblo" para continuar con la serie de presentaciones que viene desarrollando de su primer disco "Sonora Raíz".

Además, durante la emisión del ciclo, Ángeles, ganadora en la categoría cantante solista vocal femenina en el Festival de Folklore de City Bell 2019, repasará cómo contribuyó en su formación artística su participación en los proyectos musicales "Río Mío" y "Machina".

MIRÁ TAMBIÉN Luego de correr riesgo de cierre definitivo, reabrirán el complejo Arte Multiplex en Belgrano

Por su parte, Kelvin Klein surgió de manera fortuita: Kevin Shanly, Bruno Nesci y Guillermo Gallelli creyeron que podían generar un momento disruptivo en medio de un concierto de jazz que estaban ofreciendo por medio de una improvisación de raíz country, y la recepción del público fue inmediata.

Según detalló un comunicado de la cartera de Gobierno provincial, esta experiencia los llevó a replantearse cómo continuar con la carrera de la banda y ya definitivamente inclinados a la interpretación de este género, lograron repercusión nacional e internacional, gracias a la versión que grabaron del clásico de Willie Nelson "On the Road Again".

Finalmente, luego de haber integrado la banda "Cuadrillé", en 2013 Malena Rod decidió avanzar con un proyecto solista que vincula el folk alternativo con climas rockeros. A su primer disco, "Descalza de Mente" (2016), le siguieron los sencillos "Literal" (2019) y "Cassette" (2020). Actualmente se encuentra trabajando en el material de su próxima producción. (Télam)