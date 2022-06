Taylor Swift, Billie Eilish, Harry Styles, Mariah Carey y los integrantes de Pearl Jam expresaron su repudio a la decisión de la Corte Suprema estadounidense que revocó la sentencia "Roe vs. Wade", que desde 1973 garantizaba el derecho constitucional de a las mujeres al aborto en el país, y se sumaron a una extensa lista de artistas de la música y de Hollywood que manifestaron su rechazo a la medida.

"Estoy absolutamente horrorizada de que este sea el lugar en el que estamos, de que después de tantas décadas de lucha por los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos, esta decisión nos haya despojado de eso", escribió Swift en su cuenta oficial de Twitter, citando las palabras que poco antes había publicado la exprimera dama Michelle Obama.

Por su parte, desde el Festival de Glastonbury, Billie Eilish aseguró que fue "un día realmente muy oscuro para las mujeres" en Estados Unidos: "Sólo voy a decir eso porque no puedo soportar pensar en esto más tiempo", dijo la popular cantante de 20 años.

Quien también utilizó los escenarios del encuentro británico fue la cantautora indie Phoebe Bridgers, quien en mayo pasado -cuando trascendió esta intención de la Corte Suprema- dio a conocer a través de las redes sociales que se había realizado un aborto y reaccionó duramente a la noticia.

"A la mierda con esto", gritó, y siguió: "A la mierda con Estados Unidos. A la mierda con ustedes. Todos estos viejos irrelevantes de mierda intentando decirnos qué tenemos que hacer con nuestros malditos cuerpos", lanzó.

Harry Styles y Mariah Carey también estuvieron entre los artistas que se manifestaron en Instagram y Twitter lamentando la resolución judicial, así como la emblemática banda grunge Pearl Jam, que en su publicación señaló que "nadie, ni el gobierno, ni los políticos, ni la Corte Suprema, deberían prevenir el acceso al aborto y a los anticonceptivos".

"Las personas deberían tener la libertad de elegir. Esta decisión impacta a todos y afectará en particular a las mujeres pobres que no pueden permitirse viajar para acceder a la atención sanitaria. Nos mantendremos activos, no vamos a dar un paso atrás ni nos daremos por vencidos. Las elecciones tienen sus consecuencias", agregó la agrupación liderada por Eddie Vedder.

El reconocido Jack White fue otro de los músicos que se sumó a la oleada cuando en su perfil de Instagram felicitó irónicamente a su país y criticó la raíz conservadora del fallo de la Corte Suprema, conformada en la actualidad por nueve magistrados, entre ellos tres designados por el expresidente Donald Trump.

"Ahora estos jueces, completamente desinterados e insensibles a lo que la verdadera mayoría quiere y necesita, llevaron al país a los años 70 para empezar desde cero la pelea por los derechos de las mujeres. No puedo creer haber tipeado todo esto y que sea verdad, ¿es una mala película?", se preguntó.

El baterista Questlove, el premiado cantante y pianista John Legend, la legendaria Carole King, Alicia Keys, Zara Larsson y las cantantes de pop Charlie XCX y Lizzo -que donará parte de la recaudación de su próximo show a la organización Planned Parenthood- también estuvieron entre quienes se pronunciaron en repudio a la medida.

Las manifestaciones de las figuras de la industria musical estuvieron acompañadas por las de una gran cantidad de celebridades de Hollywood como las ganadoras del Oscar Viola Davis, Halle Berry, Patricia Arquette y Ariana DeBose, junto a otros reconocidos nombres del circuito como Jessica Biel, Lynda Carter, Bette Midler y Carrie Coon.

Las actrices Sophia Bush, Rachel Zegler, Cynthia Nixon, Emily Osment, Jenny Slate, Busy Phillips, Kathy Griffin, Elizabeth Banks, Aisha Tyler, Keke Palmer y Alyssa Milano y la productora Shonda Rhimes, por su parte, se expresaron públicamente sobre el tema.

En tanto, algunos varones del circuito también utilizaron sus plataformas para manifestarse, como el actor Mark Ruffalo, que venía de participar en las movilizaciones llevadas a cabo semanas atrás en Nueva York frente a la posibilidad finalmente concretada por la cabeza del Poder Judicial, así como sus colegas Danny DeVito, Seth MacFarlane, Jon Favreau, Josh Gad, Ken Olin, Mandy Patinkin, John Cho y Billy Eichner.

La medida adoptada por la Corte Suprema dejó la potestad de la aplicación de regulaciones sobre el acceso al aborto en manos de cada estado, y 26 de los 50 ya aprobaron o aprobarán leyes que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que otros promulgaron medidas estrictas que regulan el procedimiento. (Télam)