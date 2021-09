Ariel Plat subió hoy a las plataformas su disco "Luna del pilar", álbum que grabó en 2005 en Zaragoza, calificado por el artista como su único álbum "español", debido al trabajo en tierras ibéricas.

"Luna de pilar" fue grabado en el Laboratorio de Sonido de Zaragoza Cultural para su sello "Delicias Discográficas" y producido por el músico zaragozano Gabriel Sopeña, en lo que es un trabajo que refleja una parte de la vida trashumante del Juglar porteño en tierras aragonesas.

"He reunido estas canciones, que no son todas pero si son las que representan a mi juicio lo más emblemático de mi paso de porteño trashumante aquerenciado...todas son un espejo en donde me miro cada día que paso en Zaragoza y que me acompañan por el mundo...El alma que se esconde y perfuma el camino, he intentado reflejar en este puñado de canciones", dijo Prat en un comunicado a propósito del lanzamiento digital.

La banda en aquel momento estuvo formada por Gabriel Sopeña en guitarras y piano, más el guitarrista argentino, habitual acompañante de Ariel en esos años por Europa: Hernán Filippini.

Completaron al grupo el cubano Pedro Vega en batería y percusiones, el catalán Jordi Pegenaute en guitarras y el zaragozano Javier Estella en bajo. Como invitado especial, estuvo Luis Felipe Alegre, mentor de la llegada de l Prat a España en 1993. (Télam)