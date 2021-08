(Por Hernani Natale) Mientras prepara el debut de la banda a pesar de sus 28 años de historia en el mítico Estadio Obras, previsto para el domingo 15 de agosto, a las 19, su líder Ariel Minimal afirmó que Pez se encuentra "en un lugar de resistencia porque no es mainstream", situación que celebró al considerar que "el rock tiene más que ver con una forma de expresar que con una industria".

"Cuando era el pico de popularidad del rock, las propagandas de Serenito eran como un tema de Los Ramones o usaban `Quemar´ de Deep Purple para vender fideos. Yo prefiero otra situación del rock. Perdonen si a esta altura suena muy romántico, pero la música que a mí me marcó no era la que más vendía. Eran unos trasnochados tratando de mostrarle al mundo una partecita de su verdad", expresó a Télam el guitarrista, cantante y compositor.

En tal sentido, Minimal rechazó sentirse amenazado por el avance de los ritmos urbanos en el gusto masivo y, por el contrario, se entusiasmó con la nueva coyuntura que devuelve al rock al lugar original de "tener que ver más con un sentimiento, con una forma de expresarse, que con una industria o con la máquina de hacer chorizos".

"Yo toco porque me gusta, porque lo necesito, porque me gusta el rock y porque soy rockero. Lo que le pasa a los demás con eso, me excede. Sí entiendo que estamos en un lugar de resistencia porque no somos mayoría, no somos mainstream y eso me parece interesante", se posicionó el músico.

Desde esa concepción, Pez construyó hasta ahora un recorrido de casi 28 años y una veintena de discos autogestionados, a la que se le suma en estos días "Acariciar el fuego", una nueva producción plagada de composiciones surgidas en pandemia, a las que su líder risueñamente caracterizó como "canciones como si fueran de (Litto) Nebbia pero tocadas por Los Ramones".

En ese contexto, el grupo que actualmente se desempeña como trío, con el bajista Fósforo García y el baterista Franco Salvador, repasará sus 28 años de historia, tras una suspensión obligada en mayo por las restricciones sanitarias, en un escenario acorde al sitial que ocupa en el panorama global del rock argentino.

Télam: ¿Qué significa para Pez tocar en Obras? ¿Era una cuenta pendiente?

Ariel Minimal: Claramente le da un sabor especial. Es un lugar en donde vi un montón de bandas y al que Pez aún no había visitado, así que nos encanta poder tachar ese casillero. Nos consideramos un eslabón más en esta cadena del rock nacional que ya lleva más de 50 años extendiéndose. El rock nacional tiene un problema para mí y es que fue tan brillante y perfecta su concepción, que es difícil estar a la altura. Si pensás en los primeros discos de Los Gatos, Almendra, Manal o Vox Dei, es muy difícil, pero lo interesante es no dejar de intentarlo. Esa es una parte intrínseca de mi persona y de lo que considero que es Pez.

T: Luego de varias formaciones, desde hace un tiempo Pez funciona como un trío ¿Cambia en algo el estilo del grupo según su conformación?

AM: Pez fue una banda en constante movimiento durante toda su existencia. Empezamos como trío, fuimos cuarteto, quinteto. No digo que tuvimos distintos estilos de música porque siempre hicimos rock, pero sí diferentes colores, y ahora estamos en un momento de cambio. Acabamos de lanzar un disco como trío pero siempre estamos inquietos, pensando cómo seguir, qué podemos sumar para darle mayor profundidad armónica.

T: ¿Cómo conecta este momento de Pez con otros en los que también funcionó como trío?

AM: Cuando estoy en configuración de trío es como que me refugio más en el hard rock, en sonoridades más duras. Tiene que ver con la disponibilidad de recursos. Si tenés más instrumentos, podés hacer otros estilos. No sé, tal vez es una falencia mía o de Pez el hecho de reducir el formato de trío a algo pesado. A mí, lo que me pasa cuando hay otros instrumentos armónicos que me acompañan, ya sea otra guitarra o un teclado, encuentro más libertad. Este disco nuevo casi no tiene solos de guitarra. Tal vez sea un rollo mío.

T: En Obras planean repasar canciones de todos sus discos. De acuerdo a esto que contás, ¿cómo les resulta adaptar las canciones que fueran grabadas cuando Pez era cuarteto o quinteto?

AM: El hueso de las canciones están representadas en el trío. No hay algo característico en algún instrumento que no está ahora que defina las canciones, entonces se pueden adaptar bien. Yo siento que todas las canciones las puedo tocar en un fogón con la criolla. Después está lo que es Pez, que es una bola de sonido y la interpretación de los tres le da un carácter, pero en lo que respecta a la composición, son canciones sencillas.

T: A lo largo de tu historia personal integraste grupos muy disímiles, desde Martes Menta a Los Fabulosos Cadillacs, pasando por tu actual proyecto Las Lenguas Muertas, junto a Antonio Birabent ¿Qué significa Pez para vos?

AM: Pienso que los otros proyectos son accidentales de algún modo. Cosas que ocurren, hermosas, como por ejemplo esto que tengo ahora con Antonio, pero para mí es un recreo. Un recreo hermoso, me encanta tocar esas canciones pero es como un plus. A Pez lo considero mi trabajo, es lo que yo hago. Siempre tuve muchas bandas y las estaba desarmando y empezando de nuevo, pero cuando inicié Pez, en el año `93, me dije a mí mismo: "De ahora en más, el camino que recorras, tratá de hacerlo con este nombre. Tratá de moverte estéticamente, estilísticamente, pero que sea siempre Pez". Y eso es lo que vengo haciendo. (Télam)