El director de musicales Ariel Del Mastro remarcó que "Matilda" es una obra "exitosa" varios países del mundo y decidieron apostar por ella "para traerla a Buenos Aires" y afirmó que la venta de entradas para ver un ensayo y el detrás de escena "fue un éxito". "Me encanta actuar y bailar", "Sueño con tener una gran oportunidad", "Quiero actuar toda la vida, es lo que más me divierte", cuentan un grupo de niños con entusiasmo

Y la emoción no es para menos, ya que forman parte de los 60 chicos que quedaron seleccionados en la tercera etapa del casting de Matilda, el musical, que debutará en el Gran Rex en junio de 2023, bajo la dirección de Del Mastro, destacado por una larga trayectoria en la que se destacan piezas como "Peter Pan, todos podemos volar"; "Aladín, será genial"; "Despertar de primavera" y "Cabaret", entre otros. "Fue un proceso muy largo, porque al principio tuvimos a más de 800 chicos que se anotaron de forma virtual. De ahí quedaron 200 y empezó la segunda etapa de audiciones de manera presencial y ahora quedaron 60. Esta etapa va a durar 20 días más y van a quedar solo 30, que son los que hacen las funciones", explicó el director en declaraciones a NA. Además, destacó las bondades de trabajar con niños sobre el escenario: "Es muy lindo, porque me gusta la energía que traen, las preguntas que hacen, su forma de ver el mundo y hace que uno se mantenga muy atento". Se trata de una producción de Carlos y Tomas Rottemberg, Valentina Berger de GO Broadway, Mariano Pagani de MP y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya de Ozono Producciones que traerá la adaptación musical de la clásica novela de Roald Dahl a la calle Corrientes, en principio, por ocho únicas semanas y se suma a una ola de musicales que el próximo año se presentarán en distintas plazas teatrales. NA: -¿Por qué decidieron apostar a Matilda? ADM: NA