El freeystaler argentino Mecha, ganador de la última edición de la Red Bull Batalla Argentina, debutó en la apertura de la sexta temporada de la Freestyle Master Series (FMS) España que se desarrolló en Granada y logró el galardón del participante mejor valorado (MVP por sus siglas en inglés).

El cordobés nacido en 2001 en Villa Carlos Paz se impuso al español MNAK ratificando su estupendo presente en la disciplina y dándole fuste a la experiencia del primer traspaso desde otra liga.

Entre los animadores vernáculos, la crónica de la jornada granadina dio cuenta de la llamativa derrota del campeón vigente Gazir a manos de Zasko Máster y el gran arranque del tricampeón Chuty que dio fácil cuenta del recién llegado Mounts.

El exitoso desembarco de Mecha a la competición española sigue abriendo el panorama de los freestylers del interior argentino que han comenzado a pisar fuerte en los torneos locales.

“Yo creo que los pibes de Córdoba ya no lo ven como algo imposible. Me parece que ven lo que todo el tiempo existió: esta posibilidad de que alguien del Interior llegue, porque yo me metí y dije ‘yo quiero’ y llegué y gané. Todos están mucho más motivados que nunca y por eso en el ascenso hoy por hoy hay un montón de gente de todas las provincias”, le dijo a Télam en diciembre pasado. (Télam)