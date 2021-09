Mientras prepara su gira “Unification Tour 2022”, que dará inicio el próximo verano en Buenos Aires y diversos distritos de la Costa Atlántica, el mexicano Alfonso Lugo lanzó el tema “Latinas”, un corte con el que homenajea a “la belleza y la gracia” de las mujeres de ese origen, y que cuenta con Vince Miranda como invitado.

“La pandemia nos dividió físicamente y 'Latinas' es un tema que propone unir todos los países bajo un mismo concepto”, explicó a Télam el artista radicado en Los Ángeles, quien acompañó el lanzamiento con una campaña mundial que invita a bailar esta canción.

“El objetivo es cantarles a nuestras mujeres hermosas. Es una canción que propone esa unión a través de la música, de cantar, bailar. Es un canto a las mujeres latinas del mundo que nos regalan su baile, su pasión”, añadió.

De esta manera, Alfonso Lugo busca consolidar su desembarco en nuestro país, con el que aseguró que mantiene un lazo muy especial por haberlo “recibido con los brazos abiertos y haber sido el primero en tener un fans club oficial” en su honor.

Productor, actor, músico y locutor galardonado con el Voice Arts Awards -el premio más importante a nivel mundial en esta disciplina-, el artista conversó con esta agencia sobre este single atravesado por sonidos de pop latino y reflexionó en torno a sus diversas labores.

Télam: ¿Qué te inspiró a dedicarle esta canción a las mujeres latinas? ¿Qué sentís que las diferencia de otras mujeres?

Alfonso Lugo: Son apasionadas. Las mujeres latinas son muy dedicadas, cariñosas, se ocupan mucho del otro; en fin, para mí las mujeres latinas son diosas. Las mujeres son muy superiores a los hombres desde mi punto de vista, no solamente porque pueden hacer muchas cosas a la vez, sino que vienen con muchísimo más aguante al dolor, tienen inteligencia emocional mucho más desarrollada que nosotros. Este es un reconocimiento a la hermosura de las mujeres latinas y espero que sea recibido con mucho cariño.

T: En nuestro país el movimiento de mujeres por la igualdad de derechos ha sido ejemplo en otros lugares del mundo. ¿Cómo crees que dialoga esta canción con esta realidad?

AL: No sé muy bien cómo tomar esa pregunta porque yo siempre las he respetado muchísimo. Son mi inspiración por completo y mi música gira alrededor de ellas. Para mí, esta es una oda, un himno, un reconocimiento, y quiero que la bailen, la canten y se sientan admiradas.

T: ¿Cómo convive tu labor como actor, locutor, productor con tu actividad como músico?

AL: La música es mi vida, mi pasión más grande. Cada vez que me siento a hacer música, me llena el corazón. Es la columna vertebral y el núcleo de todo lo que hago. Me volví locutor porque estaba envuelto en la música, en la producción, y la verdad que vestirme con diferentes sombreros me ha ayudado a ser independiente, porque soy una célula que puede producir casi todas las diferentes etapas de la producción. Desarrollar todas esas artes me ha llevado a ser muy creativo.

T: ¿Hay mayor autocrítica a la hora de trabajar tus canciones por el hecho de ser productor?

AL: Por supuesto que sí. Soy muy crítico cuando estoy haciendo una performance. Muchas veces le he pedido a otros directores vocales opinión porque quería tener otra visión. Yo soy muy exigente. Me tengo que soltar, sobre todo cuando estoy en el micrófono para cantar. Tengo que quitarme eso de ser tan duro conmigo mismo y dejar que las cosas fluyan. (Télam)