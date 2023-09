El compositor y director de orquesta Ángel Mahler ofrecerá el 19 de octubre un concierto en el Luna Park dedicado a la música de The Beatles, acompañado por la orquesta BA Pops y los músicos de la banda tributo The Shouts.

El espectáculo bautizado como "Let It Be / A Beat Symphony" repasará en su única función algunas de las canciones más famosas del legendario cuarteto británico en un formato sinfónico.

Mahler, también junto a la orquesta BA Pops, reversionó recientemente canciones de Queen y del inolvidable Freddie Mercury, secundado por los cantantes solistas Mauro Rocha y Andrés Ajamil, la soprano lírica Paula Almerares y un coro.

The Shouts, por su parte, es un grupo argentino de homenaje a The Beatles consagrado como “Mejor Banda Beatle de Latinoamérica” durante el certamen “Semana Beatle de Latinoamérica” realizada en Buenos Aires en el 2005.

(Télam)