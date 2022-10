"Drácula, el musical", emblema del género en la historia del teatro argentino, estrenado en 1991 en el Luna Park, tendrá la despedida de su gira aniversario desde el jueves en el estadio porteño Movistar Arena, ratificando la vigencia de este fenómeno que según su director musical, Ángel Mahler, "va a lograr perdurar en el tiempo porque está en el corazón de la gente".

"Este musical tiene algo fundamental: música y letra se funden en un sólo relato; eso es sinónimo de llegar al corazón de la gente y sin dudas creo que va a perdurar en el tiempo más allá de nosotros", expresó a Télam Ángel Mahler, reflexionando sobre este suceso que impulsó al género musical en el país.

Desde su estreno, hace 31 años, "Drácula" hizo seis temporadas en el Luna Park –fue la primera obra que presentó en el emblemático estadio porteño-, cinco giras nacionales, dos temporadas en el Ópera (2003 y 2007), dos en el teatro Astral (2011 y 2016), una en Mar del Plata y otra en Villa Carlos Paz.

En este 2022, el musical volvió a brillar con varias funciones colmadas en el Luna Park y presentaciones a sala llena en gran parte del país, antesala de lo que será las funciones del jueves, viernes y sábado próximo en el Movistar Arena, donde promete una puesta más espectacular aún.

Para finalizar su despedida "Drácula, el musical" hará temporada veraniega desde el próximo 22 de diciembre en Mar del Plata.

El espectáculo, que batió récords de presentaciones también en países como España, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, redobla la apuesta en una gran producción que supera a la original producida por Tito Lectoure. Cuenta con una orquesta de 30 músicos en vivo y 50 artistas en escena entre actores, cantantes y bailarines.

En esta versión gran parte del elenco original estará protagonizando los roles principales tales como Juan Rodó (Drácula), Cecilia Milone y un gran elenco que incluye a la cantante marplatense por adopción Karina Levine, nuevamente en el rol de La Condesa.

Télam ¿Dónde creés que reside el secreto de este fenómeno?

Ángel Mahler: Drácula es un personaje muy atractivo desde todo punto de vista. La relación con la sangre y la vida es muy interesante .El libro y los personajes son perfectos para escribir sobre ellos y para hacer un musical. Sumemos eso sí, nuestro agregado, que surgió a partir de la composición, de la historia de amor. Y a esa historia de amor tenemos que agregar un desenlace muy potente donde el amor prevalece. Hablar de amor y hablar de Drácula es mérito de esta versión y creo que es muy atrapante para el público.

T:¿Qué representa para vos en lo personal este suceso, que después de agotar el Luna Park se presentará en el Movistar Arena con tantos artistas y músicos en escena?

AM: Yo comencé en 1991 siendo el compositor y director de orquesta. Hoy, además de esos roles, soy el productor del espectáculo, cosa que me llena de orgullo. Para mí, la parte artística es lo primero, lo que brindamos al espectador. El resultado económico será una consecuencia de haber hecho bien lo anterior, o sea la producción. Por eso me gusta producir y estar en cada detalle.

T:¿Cómo definís tu rol?¿Es muy exigente?

AM: Soy muy exigente conmigo pero al trabajar con el tiempo necesario los errores se minimizan. Por eso puedo hacer ambas cosas: dirigir y producir, porque me tomo el tiempo para dedicarle a cada área. Sería injusto no hablar del gran equipo de productores, artistas, escenógrafos, vestuaristas, utileros, maquinistas, músicos, asistentes, iluminadores Y sonidistas. Sin ellos nada sería posible.

T: ¿Qué significó ser la obra elegida para la apertura del teatro Paradiso en La Pampa?

AM: Estrenar un teatro con "Drácula" es muy significativo para mí ya que quedará en la historia. Fueron funciones repletas y ha sido algo muy emocionante lograr llenar un teatro con un musical.

T; ¿Cómo fue evolucionando "Drácula" a través de los años? ¿Cuáles fueron los principales cambios para esta reposición?

AM: El cuidado de "Drácula" en todos los aspectos de producción es vital. Para el estreno en el Luna Park este abril pasado se hizo el 70 por ciento del vestuario nuevo (idéntico al original) y se restauró gran parte de la escenografía. Todo lució como nuevo, como si fuera el estreno. Así debe ser cada función.

T: ¿Qué es lo que más te atrae del género (musical) y cuáles son sus particularidades?

AM: Me atrae la música para teatro y los musicales son el mejor medio para inspirarse y crear. Yo amo la ópera y estoy seguro que todos los que escribieron musicales la han estudiado y analizado. Buenos libros, números de producción imponentes, despliegue de luz, sonido y vestuario , todo con grandes interpretaciones y orquesta, creo que no hay espectáculo más completo y disfrutable. Por eso "Drácula", que tiene todo eso, va a lograr perdurar en el tiempo, porque está en el corazón de la gente. (Télam)