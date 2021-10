(Por Victoria Ojam, enviada especial) El talentoso actor colombiano Andrés Parra, que este domingo compite por la serie "El robo del siglo" en la terna de Mejor Actor en el rubro televisivo de los premios Platino del audiovisual iberoamericano que se entregarán en Madrid, consideró que la presencia de su país en esta entrega es fruto de "una madurez alcanzada en su producción audiovisual", ligada a la llegada de las plataformas de streaming a la región.

"Colombia ya está a la altura de países que tienen mucha más experiencia y mucho más recorrido, una historia cinematográfica mucho más robusta, y esta serie es parte del peldaño que nos faltaba en ese nivel", explicó el intérprete en diálogo exclusivo con Télam dentro del lujoso Palace Hotel del centro madrileño, en la previa de la gala que podrá verse en Argentina a través de las señales TNT y TNT Series a partir de las 16.

De enorme sonrisa y simpatía cómplice, Parra -que tuvo su paso por los pagos nacionales con participaciones en el ciclo "El host" (2018, de Adrián Suar) y el filme "La odisea de los giles" (2019, de Sebastián Borensztein)- aprovechó además la ocasión para confesar su amor por el país, con "su locura, su pique, el asado, las facturas y ¡las milanesas!".

Sin embargo, lejos del clima y la gastronomía rioplatenses, lo que lo trae hasta la capital española es su protagónico en "El robo del siglo", la serie colombiana que -sensible de ser confundida por el público argentino con el caso del Banco Río de Acassuso de 2006-, narra la historia del mayor asalto cometido en Colombia, el del Banco de la República en la ciudad de Valledupar en 1994, en el que un grupo de delincuentes se llevó el equivalente a más de 33 millones de dólares.

En la trama, desarrollada a lo largo de seis episodios de 40 minutos cada uno, Parra encarna a Roberto "Chayo" Lozano, el líder de la banda también integrada por Jaime "El Abogado" Molina (Christian Tappan) y "Doña K" (Marcela Benjumea), quienes descubren que sustraer las 6 toneladas de billetes guardados dentro de la bóveda de la sucursal bancaria era la parte más fácil del complejo plan que deciden poner en marcha.

Drama y suspenso se unen así en esta narrativa producida por la compañía Dynamo para el gigante del streaming Netflix, que la estrenó en su oferta de contenidos en agosto del año pasado.

De cara a la ceremonia en la que "El robo del siglo" participa con otras tres nominaciones (a Mejor Serie, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz), quien puso el cuerpo a otros personajes reales como Pablo Escobar (en "El patrón del mal"), Hugo Chávez (en "El comandante") y el exdirigente de fútbol Sergio Jadue (en "El presidente"), dialogó con esta agencia sobre la serie y la actualidad de la industria audiovisual colombiana.

Télam: Con este papel ya sumaste uno más a la lista que te valió el calificativo de "actor camaleónico". ¿Cómo fue llevarlo a la pantalla?

Andrés Parra: Sí, esos personajes en los que me transformo mucho me hacen sentir seguro, porque hay mucho artilugio y efecto, pero a su vez me vulneran, me dejan muy expuestos, porque al final del día lo único que hay que hacer es decir la verdad, y con eso todavía tengo problemas, porque a veces la verdad se parece mucho a uno mismo. El mayor desafío fue relajarme y dejar el prejuicio. La construcción del personaje fue muy de la mano de los directores, que sabían muy bien lo que querían hacer con ese personaje, porque teníamos además una información muy clara. Para mí la clave estuvo ahí, en la información, en saber por qué este tipo hace lo que hace, cuál es su esencia. Además hice mi propia investigación, descubrí detalles maravillosos respecto a este tipo, que lo que quiere en última instancia es ascender socialmente, como pueda.

T: La serie compite con otra muy parecida en temática como "La casa de papel", aunque "El robo..." tiene su origen en la realidad. ¿Cuál fue el diferencial que le dio un lugar en estos premios?

AP: Personalmente, creo que es que es una serie que reveló una madurez alcanzada en la producción audiovisual colombiana, me parece que eso es lo que nos tiene aquí. Es un proyecto sobre todo del equipo que está detrás de cámaras, el trabajo que tiene no sé si decir que es impecable, porque nada lo es, pero sí es de una madurez importante. Las actrices y actores colombianos son reconocidos hace mucho tiempo por su trabajo, pero siempre faltaba el centavo para el peso en la producción.

T: ¿Tiene que ver la apuesta fuerte de las plataformas de streaming en ese panorama?

AP: Sin duda, es su llegada y con ella, la llegada de la plata. Si ya tienes acceso a poder hacer las cosas como las soñabas, sobre todo siendo los colombianos tan recursivos, mejor todavía. Si lográbamos hacer algo con un dólar, imaginate con mil. También me parece que llegó una generación que se pudo preparar, antes éramos muy empíricos, de otra tradición que había empezado hace años en la televisión. Ahora hay un enorme grupo de gente que estudió, que viajó y volvió, y que se suma a la gente que lleva años trabajando y que por fin tuvo el acceso a los equipos que necesitaban y al presupuesto.

T: ¿Por qué pensás que este tipo de historias con antihéroes o villanos a la cabeza resuenan tanto en las audiencias?

AP: Creo que así somos los seres humanos, nos gusta el morbo de que a las personas les pasen cosas así. Para que haya intriga tiene que haber un villano, esas historias gustan, nos mueven. Este tipo de personajes hablan de la maldad humana, y me llama mucho la atención el origen de esa maldad, por qué alguien es malo, por qué la maldad está entre nosotros. Lo que nos diferencia es la oscuridad, qué hace que alguien la saque para afuera y otro no, y eso es lo que nos vuelve también tan peligrosos. (Télam)