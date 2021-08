La compositora y cantante Anabella Zoch concretará el domingo 15 su primer recital por streaming, titulado “De tanto resistir”, donde repasará canciones de sus siete álbumes como solista desde una herramienta que, asegura, para ella “es libertad total”.

“He tenido pocas oportunidades de mostrar un show completo mío y a partir de disponer de esta posibilidad me senté y armé una historia, una película pudiendo contar quién soy, lo que escribí a lo largo de todo este tiempo”, repasa Zoch durante una entrevista con Télam.

La artista nicoleña, con 25 años de actividad en la música popular, insiste: “Gracias al streaming por fin tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiero. A mí me dio toda la libertad del mundo para poder hacer esta propuesta”.

Únicamente acompañada por el pianista Leandro Marquesano, Anabella cantará y tocará guitarra, charango y percusiones en un espectáculo desde Estudio Doctor F que podrá verse el domingo 15 desde las 19 con acceso a través de www.passline.com/eventos/anabella-zoch-de-tanto-resistir.

Las personas que adquieran su ingreso al recital recibirán, además, los siete álbumes que registró en solitario quien además comanda el espacio “Mujer País” que se emite los domingos de 4 a 5 a través de Radio Nacional (AM 870).

“La idea es que cada persona tenga el repertorio que me define ya que el criterio de este espectáculo pasó por mi necesidad de resumir todos estos años de músicas y para eso junto a Leandro versionamos dos o tres canciones de cada uno de los discos”, especifica.

Télam: Con el trabajo puesto en “De tanto resistir” puede pensarse que la pandemia y los modos que impuso fueron un nuevo horizonte para tu camino en la música…

Anabella Zoch: La pandemia fue como la muerte y el renacimiento de un antiguo yo. Y yo aliento a que se mire desde ese lugar porque hay un gran porcentaje de la sociedad que espera a que se abra todo, pero a los que nos dejamos cambiar, a los que nos permitimos que eso pase, esta situación vino a cambiarnos la cabeza para siempre.

T: ¿Qué cosas cambió en vos y en la música?

AZ: Para mí implicó una reafirmación total y por eso esta presentación por streaming me encuentra cantando lo que quiero, como quiero y cuando quiero y pudiendo llegar a todo el mundo. Por ejemplo a España, donde viví 10 años.

T: ¿Qué otras cosas te otorga el streaming?

AZ: Un streaming es infinito y el formato y la calidad de imagen y sonido están garantizadas y mejora mucho la presentación. Pero lo que más feliz me hace es lo infinito.

T: ¿Encontraste libertad en la virtualidad?

AZ: Tuve muchísimos momentos de mucha discusión cuando no estaba segura, con muchos “grosos” diciéndome lo que tenía que hacer, con condicionamientos sobre qué arranca el aplauso, lo comercial, lo no comercial, el famoso “cantate algo bien arriba”, el estar midiendo si vendías o no vendías tickets. Todo eso forma parte de una vieja vida que no supe manejar por inseguridad y con esta posibilidad siento que me salí del sistema.

T: ¿Cuánto de la cultura patriarcal y capitalista avanzó sobre tu condición de mujer para eso?

AZ: Todo eso tiene que ver con lo que significó y significa ser mujer para trabajar en la música. Quizás estoy muy empoderada y ya no necesito más todo ese tipo de cosas porque la virtualidad me dio ese poder. Ya no necesito saber si me contratan o no en un festival porque ya me manejo por otro lado.

T: Pese a la distancia real y concreta que implica la virtualidad…

AZ: Ahora aprendemos a ver el cariño de la gente desde muchas otras fuentes y aprendemos a sentir las cosas que le pasan al otro en otro plano. Es otra manera de entender la necesidad de aprobación y si le gustó y cuánto a la otra persona.

T: ¿Qué otras cosas potenciaste en la distancia debido a la pandemia?

AZ: Además de que concretamente sobreviví con mi escuela de canto online, siento que estoy aprovechando muchísimo lo que tiene que ver con lo online. Es una realidad virtual, un mundo paralelo con gente constantemente conectada. Nadie se toca, se abraza ni se besa pero encontramos una nueva forma de vivir encerrados haciendo lo que nos gusta. Lo que nos falta es todo eso que ya era difícil encontrarlo antes.

T: ¿Cómo sigue tu andar artístico después de hacer “De tanto resistir”?

AZ: Empiezo a producir un nuevo set de canciones que ya está todo en borrador, pero por sobre todas las cosas me queda grabar nuestro show con Peteco Carabajal con las obras que tenemos juntos. Quiero hacer un resumen de esas 30 canciones compartidas y dejar plasmada la obra de seis años juntos. (Télam)