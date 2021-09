La cineasta y actriz Ana Katz, directora general de "Terapia alternativa", serie de comedia dramática protagonizada por Carla Peterson, Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña sobre una pareja de amantes que recurren a una mediática psicóloga para conseguir separarse, y que podrá verse desde este viernes en la plataforma Star+, consideró que la propuesta apunta al "conflicto con la moral establecida en relación a la familia y la pareja".

"En este momento se ve la amplitud térmica entre lo que piensan algunas personas y lo que piensan otras, que es muy grande, y ahí aparecen preguntas que generan conflicto, lo que se permite conversar es distinto a lo que mucha gente se permite vivir, hay un desfasaje que es interesante explorar", dijo en diálogo exclusivo con Télam la también realizadora de cintas como "El juego de la silla" (2002) y "Una novia errante" (2007).

Es que en la historia, Suárez y Vicuña interpretan a Malena y Elías, dos apasionados amantes que, a pesar de sus varios intentos por dejar atrás la relación y sus dobles vidas sostenidas a espaldas de sus respectivos hijos, hijas y matrimonios con Eliana (Julieta Cardinali) y el abnegado Álex (Fernán Mirás), no logran sacarse las manos de encima.

Desesperados, los protagonistas acuden a Selva (Peterson), una reconocida y excéntrica terapeuta de parejas que desde hace tiempo sufre un casi desagradable y agobiante aburrimiento con su trabajo cotidiano, hasta que llega a su consultorio este nuevo desafío en el que encuentra algo estimulante e intrigante, que pone a prueba su forma tradicional de llevar adelante las sesiones de análisis.

Con esa premisa que busca subvertir lo esperable a la hora de retratar a parejas en crisis, y a lo largo de diez episodios de 45 minutos de duración cada uno -dirigidos también por Jazmín Stuart-, Selva pondrá en funcionamiento una terapia muy atípica que la llevará a superar unos cuantos límites de su profesión y a prácticamente obsesionarse con la pareja en niveles no solo mentales sino físicos.

La tira, producida por Star Original Productions y la compañía Kapow y nacida a partir de una idea original de los exitosos directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, cuenta además en su elenco con la aparición especial de Graciela Borges como la conductora del programa televisivo en el que Selva da consejos de pareja, y la participación de figuras de la escena local como Gustavo Garzón, Boy Olmi, Marcelo Subiotto, Diego Reinhold y Mario Alarcón, entre otros.

De cara a su estreno en la mencionada plataforma de streaming, donde estarán disponibles todos sus capítulos desde el mismo día del lanzamiento, Katz dialogó con esta agencia sobre la construcción y las ideas detrás de "Terapia alternativa".

Télam: ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de esta narrativa?

Ana Katz: Primero recibimos la propuesta y la idea, y con el equipo de guionistas que armamos junto a Daniel Katz y Alejandro Jovic empezamos a escribir los libretos a partir de lo que más nos inquietó del tema. Es un trabajo que empezamos antes de la pandemia y seguimos con el principio de la pandemia, de repente a través de reuniones por videollamada, que hizo que fuera inolvidable de alguna manera, y fue un proceso de escritura bastante comprometido y largo hasta llegar al set. El núcleo tenía que ver con cómo los personajes protagonistas y los del resto del elenco entran en conflicto con la moral establecida en relación a la familia y la pareja, con cómo actúan frente a los límites de la monogamia, los límites del deber ser, de lo que se dice y lo que no se dice, qué duele más decir o no decir. Me parece que es interesante porque se da en un momento de gran reconfiguración, que se ve de forma muy contundente respecto al género, y yo agradezco ser contemporánea de esta revolución feminista que estamos viviendo.

T: ¿Dónde dirías que está el diferencial de la propuesta?

AK: Creo que es bastante atractiva porque es algo representativo de lo que le puede pasar a mucha gente, porque son preguntas audaces dentro de un contexto familiar y habitual. Ese fue el enfoque con el que intentamos trabajar, todo el tiempo enfocarnos en los personajes, en sus desarrollos, y también tratando de pensar con humor, porque creo que es el lente que mejor permite complejizar un tema. En este caso no es el humor de la comedia de gags o liviana, sino que como en todos mis trabajos, es más como una agujita agridulce que te permite atravesar esas zonas más complejas, es algo que encuentro en mi terreno habitual.

T: ¿Qué expectativas tenés con su desembarco en una plataforma de alcance regional e internacional?

AK: Principalmente compartirlo, es un trabajo que me da ganas de compartir, creo que el equipo técnico de esta serie es un lujo, la imagen y el trabajo de arte me parecen excelentes, y creo que los actores y las actrices están maravillosos. Creo que las plataformas tienen ese regalo extra de permitir que se vea por todos lados, y eso es algo que a mí me alegra, porque siempre pensé que la parte final de cualquier trabajo tiene que ver con compartir eso que produjiste, y que siga desarrollándose pero a través de la reflexión de otros, de la mirada de otros sobre lo que les pasa. Es algo que también me pasa con películas que filmé hace mucho tiempo, y es interesante porque te permite seguir pensando los temas que te hicieron hacer esa película. En ese sentido, creo que la expectativa mayor es compartir y escuchar; es lo que más me interesa. (Télam)