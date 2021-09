Amazon Studios y Eddie Murphy firmaron un acuerdo de colaboración por tres películas y desarrollos originales en los que potencialmente puede tener un papel protagónico, informó hoy la plataforma.

El acuerdo formaliza la relación de Murphy con Amazon Studios, justo después del éxito de "Un Príncipe en Nueva York 2", estrenada el 5 de marzo en Amazon Prime Video.

La comedia fue la película más vista durante ese fin de semana en comparación con el primer fin de semana de cualquier otro título de los últimos 12 meses.

“Eddie es una leyenda frente y detrás de la cámara. Con una genialidad innegable para la comedia y el drama, él consistentemente brinda historias y personajes entretenidos y originales al público alrededor del mundo. No podríamos estar más emocionados en ayudar a continuar esta tradición y dar la bienvenida a Eddie a la familia Amazon”, dijo en un comunicado Jennifer Salke, quien encabeza Amazon Studios.

Murphy viene de interpretar a Rudy Ray Moore en "Dolemite Is My Name" en Netflix, papel que le valió sendas nominaciones al Globo de Oro por Mejor Actor en una Película Musical o Comedia y, en la misma categoría, en los Critics Choice y acaba de recibir un Emmy por Mejor Actor en una serie de comedia por "Saturday Night Live".

En la actualidad, el actor va a producir y a estelarizar "Un detective suelto en Hollywood 4" para Netflix. (Télam)