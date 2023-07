El cantante Abel Pintos presentó este mediodía ante un repleto Teatro Colón, “Alta en el cielo”, disco integrado por versiones de ocho canciones patrias que marca la concreción de un sueño que el artista traía consigo desde hace 25 años.

En el Día de la Independencia y en el marco de un clima atravesado por la emoción, Pintos cantó desde su personal impronta, acompañado por los jóvenes que integran la Orquesta Académica del máximo coliseo porteño y la dirección de Ezequiel Silberstein.

“Es una emoción muy grande para mí estar arriba del escenario y compartir estas canciones con ustedes, porque tienen que ver con nuestra historia y nuestro sentir nacional”, dijo el popular cantante luego de haber sido presentando por Jorge Telerman, director del Colón, quien ofició de anfitrión.

Vestido con traje azul y camisa blanca con encaje y ubicado en el centro del escenario, antes de iniciar el recital el músico contó que “Alta en el cielo” es un disco recién editado fue grabado en vivo en el auditorio La Usina del Arte, y contó con participación de más de 500 personas.

“Es un sueño que trae 25 años conmigo, cuando tenía la edad de ustedes -dijo dirigiéndose a un público conformado mayormente por niñas y niños- escuché en un cd estas ocho canciones y sentí que las quería compartir, que estas no son piezas de un museo; muchas veces tenemos la sensación de que son lejanas, de que si no se cantan en un acto escolar no se tocan, pues no, hablan de nuestra historia”.

“Estas canciones están hechas para cantar cuando uno quiera, son de todos, de cada una y cada uno, ojalá podamos la orquesta y yo servir de guía para escuchar estos himnos y transmitir el amor que se siente por nuestra patria, millones de personas nos están acompañando”, concluyó antes de entonar “Aurora” en el concierto que fue transmitido vía streaming.

Luego de interpretar el "Himno al General San Martín", y contenido por la orquesta, Pintos presentó la “Marcha de Malvinas”, donde se lució en una interpretación sentida y alcanzando unos graves que realzaron su amplio registro vocal.

“Chicos, chicas, algo muy importante que tenemos que aprender y recordar a diario es que nunca hay que olvidar, tenemos que ser un pueblo con memoria, por eso ahora vamos a interpretar ‘La marcha de Malvinas’”, dijo y recibió la ovación del público.

Así, en casi una hora de concierto, fueron pasando versiones del "Himno Nacional Argentino", el "Himno a Sarmiento", la "Marcha de San Lorenzo", la "Marcha de las Malvinas", "A mi bandera" y "Saludo a la bandera”, en su mayoría basadas en las partituras originales y otras con arreglos de Ezequiel Silberstein, quien acompañó a Pintos en esta aventura.

El material producido fue alojado en el sitio de acceso universal www.himnosargentinos.ar, desde donde puede descargarse de manera gratuita, libre de cualquier derecho de autor y regalía, por los más de 70.000 establecimientos educativos del país y por la comunidad en general.

Para el cierre del concierto, Pintos decidió repetir “Aurora”, la canción con la que abrió el recital y que “pertenece a una ópera que fuera estrenada hace muchos años en esta sala”.

“Invito a quienes quieran y la sepan canten con nosotros con todo el corazón”, dijo el cantante y compositor para cerrar el concierto de un modo emocionante, con el público agitando sus banderas celestes y blancas y cantando junto al artista en un pasaje emocionante que concluyó con “¡Viva la patria!”, a lo que la audiencia respondió, “¡Viva!”.

(Télam)