Para Aline Miklos, responsable de la agrupación Kalo Chiriklo que recrea desde el presente la tradición sonora de la cultura romaní, “algo que cruza toda esta diversidad es la sinceridad con la cual los gitanos suelen lidiar con la vida”, según señala.

“Esa característica –apunta la artista e investigadora- hace que sus artes sean siempre viscerales, sean siempre un grito de algo que viene muy de adentro. Y creo que ‘Pajaro Negro’ es uno de estos gritos”.

Miklos se interiorizó en estas tradiciones ligadas a su propia historia familiar mientras cursaba en Francia el doctorado de Historia del Arte y, recuerda, “conocí a romaníes de distintos lugares del mundo. Empezamos a tocar en las manifestaciones por los derechos de los gitanos/romaníes y luego empecé a investigar sobre esta música”.

Télam: ¿Qué significa el disco “Pájaro negro” dentro del proyecto?

Aline Miklos: “Pájaro Negro” es el resultado de todas estas investigaciones y la suma de mis vivencias juntos con el universo artístico de los otros músicos que son parte del grupo y con quienes compartimos la necesidad de comunicar todo esto. Podría haber escrito un libro si fuera escritora, o defendido una tesis de doctorado. No digo que no pueda llevar esta investigación a la universidad en el futuro, pero primero preferí transformar estas experiencias cruzadas en un disco para que llegue a la mayor cantidad de gente. Además, el disco me permitió compartir la música con profesionales importantes, que admiro mucho y con quienes hicimos un trabajo colectivo.

T: ¿Qué otros alcances contempla esta iniciativa?

AM: Este proyecto también es identitario y cultural a medida que trabajo con toda mi herencia familiar y la mezclo con la investigación y con la experiencia de los otros músicos. Sin embargo, es importante decir que nunca quise hacer canciones tradicionales así como las hacían mis abuelos, por ejemplo. No soy purista de la música y los otros músicos de la banda tampoco. Creemos que la música, así como la cultura y la tradición, es viva, flexible y dinámica. Por esto nos gustan las mezclas y las nuevas sonoridades.

T: ¿Cómo se plantearon el diálogo entre algunas piezas tradicionales y las propias creaciones del grupo?

AM: El diálogo se produce cuando damos un ropaje contemporáneo a una canción tradicional y agregamos todo un pasado de la historia y cultura gitana a nuestras composiciones. Esto se da tanto en el aspecto sonoro cómo en el histórico y sentimental. En “Ramajana”, por ejemplo, una canción tradicional gitana de Europa del Este que está en el disco, le cambiamos la estructura y la transformamos casi en una cumbia argentina. Por otro lado “Vanushka”, una canción mía con arreglos de Kostas Zigkeridis, cuenta la historia, con final triste, de una gitana húngara que llegó a Guatemala a principios del siglo XIX. Su nombre era Margarita Mielos, pero Mielos es muy parecido a mi apellido y sé que la familia Miklos llegó a Brasil en fines del XIX y después de unos años algunos se fueron a Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Me gusta pensar que Margarita es mi prima y a partir de esto reconstruir la historia de la familia y reconstruir todo el mito que existe alrededor de este personaje. (Télam)