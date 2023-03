La cantante Alicia Keys se presentará el 7 de mayo en el Estadio Movistar Arena de Buenos Aires en el marco de la etapa latinoamericana de su gira mundial "Alicia + Keys World Tour".

Se trata de la gira que llevó a la vocalista tanto por Europa como por los Estados Unidos en 2022, que incluirá paradas en Brasil, Chile y México.

La escenografía, iluminación y vestuario del tour están inspirados en su amigo y mentor Prince, fallecido el 21 de abril de 2016.

Desde el lanzamiento de su monumental álbum debut de 2001, "Songs in A Minor", Keys ha vendido más de 65 millones de discos, ganó 15 Grammys y se convirtió en autora de best sellers del New York Times, productora de cine, televisión y Broadway y actriz.

Para cuando llegue la fecha del show, se habrán cumplido casi 10 años desde que la artista, pisó por primera vez Argentina en 2013, a poco de haber lanzado "Girl on Fire" (2012) y el álbum de canciones en vivo "Alicia Keys VH1 Storytellers" (2013).

Su último lanzamiento fue el álbum doble "Keys (Original and Unlocked)", editado en diciembre de 2021. (Télam)